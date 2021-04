Facebook: ¿cómo puedes eliminar publicaciones antiguas en la red social?

Admítelo, no siempre has sido la misma persona, especialmente en Facebook. Seguramente hace unos años publicabas cosas que hoy en día no te identifican y que quisieras borrar de tu pasado. Pues bien, debes saber que la red social cuenta con una herramienta que te permite eliminar publicaciones antiguas.

Tal vez te preguntes, ¿y de qué sirve borrar publicaciones viejas de Facebook? Pues algunas empresas revisan los perfiles de sus posibles empleados para decidir contratarlos o no. Por ello, si en tu pasado de Facebook tienes posts que consideres inadecuados, probablemente no quieras que ellos los vean.

Además, si has decidido darle una vida nueva a tu perfil de Facebook, reiniciándolo o cambiándolo para hacerlo más profesional, no es necesario que tengas que borrarlo y empezar desde cero. Para limpiar tu cuenta de publicaciones antiguas, solo debes recurrir a la herramienta registro de actividad.

¿Cómo borrar publicaciones antiguas?

Para utilizar esta herramienta, no necesitas de extensiones especiales o apps extras, todo lo puedes hacer desde el mismo Facebook, solo sigue estas instrucciones:

Abre tu aplicación de Facebook y dirígete al menú de ajustes ubicado en la parte superior derecha

Selecciona configuración y privacidad > configuración

Luego, dirígete a tu información de Facebook y da clic en registro de actividad

Al ingresar a registro de actividad , podrás ver todas las acciones e interacciones que has ido realizando en la red social

Luego, pulsa en la opción de administrar actividad que verás en la parte superior de la pantalla

Cuando lo hagas, se abrirá abajo una ventana en la que debes pulsar en tus publicaciones

Después, accederás a una lista con todas las publicaciones que has hecho en Facebook ordenadas cronológicamente

Al encontrar la publicación que deseas ocultar o borrar, debes dar clic en los tres puntos horizontales ubicados en el lado derecho y elige mover a la papelera. También puedes optar por editar privacidad y seleccionar la opción solo yo.

De esta manera, todas las publicaciones eliminadas se irán a una papelera de reciclaje de Facebook, donde estarán por 30 días, después de eso quedarán borradas para siempre.