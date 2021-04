¿Cómo restablecer tu contraseña en Windows 10 si no puedes iniciar sesión?

Nadie tiene una memoria perfecta y puede ocurrir que te hayas olvidado el pin o la contraseña que utilizas para iniciar sesión en Windows 10. Por ello, es necesario saber qué podemos hacer para restablecer la clave y poder acceder a nuestra PC o laptop.

Si no tienes vinculada una cuenta de Microsoft solo te queda restablecer el equipo, pero si la tienes existe un proceso para restablecer tu contraseña sin tener que entrar antes en el sistema.

¿Cómo restablecer mi contraseña de Windows 10?

Antes de restablecer tu contraseña en Windows 10, debes dar clic en opciones de inicio de sesión que tienes en la pantalla de inicio. Te mostrará dos maneras en la que puedes iniciar sesión, con PIN o con una contraseña.

Si con ninguna de las dos opciones te acuerdas de la contraseña que tienes en la cuenta de Microsoft que utilizas en Windows 10, entonces debes pulsar sobre el enlace olvidé la contraseña que te aparece justo debajo del campo en el que debes escribirla. Y luego sigue estas instrucciones:

Da clic en olvidé contraseña o olvidé pin.

Luego te llevará a un proceso especial para recuperar la contraseña sin iniciar sesión.

Si tu cuenta de Microsoft está vinculada a tu número de teléfono, solo tendrás que escribir los últimos cuatro dígitos

Luego, recibirá un código con el que podrás iniciar sesión.

Si luego de este proceso no ve una opción a dónde enviar un código o si ya no tiene acceso a ninguna de las opciones de verificación que se muestran, no podrá restablecer la contraseña de esta forma.

En este sentido, tendrá que rellenar un formulario de recuperación de cuenta y para ello necesitará un correo electrónico en funcionamiento al que puedas acceder. Luego realiza lo siguiente:

Ingresa a account.live.com/acsr

En el primer espacio ingresa la cuenta de Microsoft que deseas recuperar y en el segundo pon el correo electrónico con el que se podrán contactar contigo

Luego, introduce el código captcha de validación.

Tras realizar estos pasos debes llenar el formulario de recuperación de cuenta en donde se te preguntará sobre tus contactos y contraseñas que usaste en otras cuentas. Será un proceso largo en donde la información proporcionada debe ser la correcta.