WhatsApp Pink: ¿por qué no debes instalar esta app en tu smartphone?

Una nueva versión no oficial de WhatsApp está circulando en las redes sociales y miles de usuarios la están descargando, sin imaginar que se trata de una aplicación maliciosa que busca tomar el control de tu smartphone.

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, se trata de WhatsApp Pink, una aplicación modificada que, supuestamente, ofrece mejores funciones que la app original; sin embargo, ocurre todo lo contrario.

De acuerdo a la publicación, esta aplicación es un virus que, al ser instalado en tu smartphone, toma el control y permite que los cibercriminales puedan robar tus contraseñas, cuentas bancarias u otros datos personales.

Estas versiones no oficiales de WhatsApp no se encuentran en Play Store o App Store, sino en portales de terceros. En algunos casos, estas páginas tienen un diseño similar a las tiendas de aplicaciones de Google o Apple.

No es la primera vez que los piratas informáticos utilizan esta técnica de estafa. Hace algunos meses, se puso de moda WhatsApp Gold, una app similar que también buscaba tu información.

Peligros de usar MODs de WhatsApp

En la actualidad, muchas personas utilizan MODs no oficiales como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros, debido a que permiten realizar ciertas funciones que la versión original todavía no agrega.

Al no poder encontrarse en tiendas oficiales, no hay garantías de que estos programas pasen los controles de seguridad, por lo que instalarlos en tu celular es algo muy riesgoso, ya que pueden incluir algún malware.

Incluso WhatsApp banea de forma temporal (y también permanente) a aquellas personas que usan MODs no oficiales de su aplicación de mensajería instantánea.