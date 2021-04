Windows 10 ARM ya puede instalarse en las MacBook con chip M1

Desde que Apple decidió fabricar sus propios procesadores (M1) para sus computadoras portátiles como las MacBook, muchos supieron que no todo significaría ventajas. Una de las pérdidas más evidentes es la de no poder instalar Windows en una Mac (como antes podía hacerse con Boot Camp) debido a que estas ya no presentan arquitectura de Intel.

Por si no lo sabes, los procesadores que Apple fabrica internamente para todos sus dispositivos son de arquitectura ARM (la misma que se usa en casi todas las tablets y smartphones en el mundo). Sin embargo, sí existe una versión de Windows compatible con tal, llamada justamente Windows 10 ARM.

Lamentablemente, Microsoft decidió que Windows 10 ARM solo sería licenciado a fabricantes de PC, razón por la cual todavía no hay copias disponibles para el público. Sin embargo, Parallels Desktop, una compañía dedicada a la virtualización de sistemas operativos para entornos Mac, acaba de lanzar una nueva versión de su software bandera —del mismo nombre— que permite instalar el OS en una Mac con M1.

“La transición (al chip M1) ha sido fluida para la mayoría de las aplicaciones de Mac, gracias a la tecnología Rosetta. Sin embargo, las máquinas virtuales son una excepción y, por esa razón, los ingenieros de Parallels implementaron soporte de virtualización nativo para Mac con chip M1. Esto permite a nuestros usuarios disfrutar de la mejor experiencia de Windows en Mac disponible”, señalaron en su anuncio oficial.

Por supuesto, el hecho de que Windows 10 ARM esté disponible solo de forma virtual hace que su implementación tenga limitaciones, así como una oferta reducida de software.

Por último, vale precisar que la nueva versión de Parallels Desktop, la 16.5, también da soporte para instalaciones de otros sistemas como distribuciones populares de Linux (Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1, Debian 10.7 y Fedora Workstation 33-1.2). Puedes descargar la misma desde este enlace: