WhatsApp: ¿cómo activar un modo oculto para no aparecer en línea?

Si buscas que tus contactos no sepan cuando estás en línea en WhatsApp, te enseñaremos cómo ocultarlo con un truco muy sencillo para usar la aplicación de mensajería instantánea sin que nadie pueda enterarse. ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo explicamos.

La privacidad en WhatsApp es uno de los aspectos que más preocupan a los usuarios en la actualidad. Por ello, es necesario conocer este método secreto que te permitirá chatear de forma oculta.

WhatsApp no cuenta con una función nativa que nos permita ocultar que estamos en línea. Sin embargo, podemos recurrir a una aplicación de terceros que podemos instalar y utilizar sin ningún problema en cualquier teléfono Android.

Se trata de Flychat, que no abusa de nuestros permisos, ya que lo único que nos pide es el acceso a la superposición de pantalla. La app no obtiene información de nuestros mensajes, número de teléfono, micrófono ni similares, lo único que hace es abrir una ventana flotante de WhatsApp para que podamos responder sin abrir la aplicación.

Esto nos permitirá responder mensajes de WhatsApp sin aparecer en línea, y también evitaremos el mensajito que señala: “escribiendo”, así como leer todos los mensajes que nos envíen sin necesidad de que aparezca el doble check azul.

¿Cómo evitar aparecer en línea?

Si quieres responder mensajes sin aparecer en línea en WhatsApp, sigue estas instrucciones:

Flychat Ingresa a Google Play y descarga

Luego de instalarla, otorga todos los permisos que te pide la app

Cuando alguien te envíe un mensaje de WhatsApp, te aparecerá una burbuja en la pantalla

Pulsa en la burbuja y abrirás una ventana donde podrás responder.

Debido a que no estás contestando directamente desde WhatsApp, la otra persona no te verá ‘en línea’. También debes saber que solo podrás contestar con texto y emojis. No es posible mandar los stickers del servicio de mensajería, tampoco enviar audios, fotos o videos.