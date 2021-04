Sparked, la app de citas de Facebook con videollamadas que competirá con Tinder

Facebook tiene en la mira a Tinder. La compañía de Mark Zuckerberg quiere competir contra la popular app de citas con su nueva propuesta: Sparked, una aplicación gratuitas para conocer personas que llegará a teléfonos iPhone y Android.

Recordemos que la empresa fundada por Mark Zuckerberg lanzó por primera vez en 2018 su app de citas llamada Facebook Dating; sin embargo, los resultados de esta plataforma no son los esperados y tres años después la firma habría decidido darse una nueva oportunidad en este mercado con Sparked.

Según detalla el portal Computer Hoy, la aplicación en mención utiliza el perfil de Facebook y se describe como una app enfocada en “citas por video con gente amigable”, pues las videollamadas serán la prácticamente la única forma en el que las dos personas puedan comunicarse.

Por otro lado, The Verge menciona que la app de citas es gratuita y que se necesita tener una cuenta de en Facebook para utilizar el servicio, que ofrecerá perfiles que no serán públicos y no se podrán enviar mensajes directos.

Dentro de Sparked, el usuario verá a las personas que puede interesarle con videos de cuatro minutos de duración máxima. Si alguna de ellas es de su interés, puede programar una cita de hasta 10 minutos a través del servicio.

Cabe precisar que todavía no se tiene una información de cómo será la interfaz que utilizarán los usuarios al momento de contactar con alguien, pues se desconoce si será mediante una web o una app de videos externa. Asimismo, The Verge añade que Sparked se encuentra en su fase beta.