Android enviará alertas para evitar que usuarios usen el celular al caminar

Google ha comenzado a implementar en la aplicación Bienestar digital, un servicio integrado de forma predeterminada en diferentes dispositivos Android, una nueva función para ayudar a recordar a los usuarios que no deben mirar sus teléfonos mientras caminan.

Denominada Heads Up, esta herramienta ha sido diseñada para enviar alertas a las personas cada vez que detecta el uso del smartphone al andar por la vía pública. Esto tiene como objetivo prevenir accidentes con automóviles, bicicletas, obstáculos y otros peatones.

La característica se encuentra disponible dentro del panel de configuración de Bienestar digital, en la sección reducir interrupciones. Al hacer clic en ella, se abre una pantalla de ajustes con la siguiente descripción:

“Cuida tus pasos con Heads Up. Si caminas mientras utilizar tu teléfono, recibe un recordatorio para concentrarte en lo que te rodea. Úsalo con precaución. Heads Up no reemplaza prestar atención”.

Nueva función Heads Up. Foto: Twitter / @jay__kamat

Al tocar el botón siguiente, se da inicio al proceso de configuración. En primer lugar, la función solicita activar dos permisos de acceso en el teléfono: actividad física, que le permite saber cada vez que estás caminando con el celular, y ubicación (opcional), que le ayuda a detectar cuándo estás al aire libre.

Una vez que se habilitan estas opciones, la aplicación de Bienestar digital ya estará lista para enviar una notificación que incluirá una de las distintas instrucciones que recomiendan guardar el smartphone al caminar, como:

Ten cuidado 🚧 Mira hacia adelante 👀 Mantente enfocado 📵 Mira hacia arriba ⬆ Mantente alerta 🚦 Cuidado ✋ Cuida tu paso 👣.

Así lucen las notificaciones de alerta. Foto: Twitter / @jay__kamat

La nueva función ha empezado a integrarse en dispositivos Google Pixel a través de la última actualización beta de Bienestar digital. Se espera que más adelante se expanda a más teléfonos Android.