Samsung crea una web app que permite transformar tu iPhone en un Android

Por mucho tiempo se ha visto de aplicativos que permiten tener la interfaz de un iPhone en teléfonos Android, pero ¿qué pasaría si llevamos la fachada de un Galaxy a un smartphone de Apple? Conoce la nueva web app de Samsung.

Como parte de la nueva estrategia comercial de Samsung para conseguir más clientes, la compañía surcoreana sorprendió al lanzar una web app que permite a los dueños de dispositivos Apple, en este caso un iPhone, tener la interfaz de One UI en su teléfono.

La división de la firma en Nueva Zelanda lanzó una web llamada iTest.nz, la cual permite ejecutar, desde la página, la interfaz de los equipos Galaxy en terminales que funcionan con sistema operativo iOS.

Lo increíble de todo esto es que da la sensación de que efectivamente estamos corriendo Android desde el smartphone de Apple, pues cuenta con animaciones, barras de notificaciones, y hasta recibiremos una llamada para ver cómo se verá desde One UI.

Como se trata de una web y no un sistema operativo como tal, el usuario no podrá hacer uso de las aplicaciones que aparecen con One UI. No obstante, se podrá explorar los ajustes, apps nativas y elementos de la capa de personalización de los teléfonos Samsung Galaxy.

Si quieres sentir cómo sería tener el sistema operativo de Android en tu iPhone, solo basta con ingresar a este enlace o escanear un código QR. Es importante resaltar que esta prueba es totalmente gratuita y se hace desde cualquier teléfono de Apple.