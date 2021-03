YouTube ocultaría los ‘no me gusta’ para favorecer a creadores de contenido

Reaccionar a los distintos contenidos que se publican en redes sociales o en YouTube es una práctica bastante común entre los usuarios. Por ejemplo, cuando el contenido no es de su agrado suelen darle clic al botón de ‘no me gusta’.

Sin embargo, parece ser que dicha interacción estaría por desparecer de YouTube. Reportes indican que la plataforma de video que pertenece a Google quiere proteger a los youtubers, por lo que escondería los dislikes.

Desde Xataka Android, portal especializado en tecnología, mencionan que la compañía decidió realizar una prueba ocultando el número de dislikes en algunos videos para un determinado grupo de usuarios.

Esta no sería la primera ni la única plataforma que realiza este tipo de cambios, pues ya sucedió en su momento con Instagram. El objetivo de este cambio es, según declaraciones de la misma compañía, incentivar el bienestar de los creadores de contenido.

Esto se debe a que el botón de ‘no me gusta’ no siempre se utiliza para expresar el rechazo o desacuerdo acerca de un contenido publicado en la plataforma. Es por medio de este tipo de cambios que Google quiere luchar contra las campañas negativas hacia algunos youtubers.

Debido a esto, YouTube ha iniciado pruebas para ocultar el número de dislikes que pueda tener un video, ya que solo se mostrará el botón del pulgar hacia abajo sin las cifras; mientras que los likes se mantienen públicos.

Aunque no se pueda visualizar el número de ‘no me gusta’, los youtubers podrán acceder a esta métrica desde YouTube Studio. Eso sí, los que vean el video aún seguirán reaccionando con dislikes como hasta ahora. Estos datos serán recogidos por la plataforma para su algoritmo de recomendaciones y así aumentar su contador, a pesar de que no sea visible.