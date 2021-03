Google Meet extiende su promoción de videollamadas gratuitas e ilimitadas

Las videollamadas se han convertido en una importante herramienta para los usuarios que buscan mantener comunicación con sus seres queridos a distancia, así como al momento de organizar reuniones de trabajo o incluso tomar clases.

Plataformas como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams y WhatsApp han tomado mucho protagonismo a raíz de la pandemia del coronavirus por las distintas opciones que ofrecen para sus videollamadas gratuitas desde una computadora, tablet o smarpthone.

Google permite realizar llamadas de video de manera ilimitada con Google Meet desde marzo de 2020. En un inicio, la firma decidió extender esta promoción hasta setiembre de aquel año, y posteriormente volvió a prolongar el plazo hasta el 31 de marzo de 2021.

Sin embargo, la situación actual que se vive por la COVID-19 en el mundo obligó a la compañía a extender esta promoción de videollamadas gratuitas e ilimitadas por los próximos cuatro meses; es decir, hasta julio de 2021.

Es gracias a esta promoción que todos los usuarios con una cuenta de Gmail podrán realizar videollamadas de hasta 24 horas sin gastar un solo centavo, así como acceder a otras funciones de la plataforma desde un smartphone, tablet o computadora.

No obstante, a partir de julio, si es que no hay otra extensión, la compañía limitará el uso de Google Meet. Por ejemplo, los usuarios que no pagan por el servicio solo podrán hacer videollamadas de 60 minutos por día. Mientras que las personas con una membresía en esta plataforma volverán a tener acceso a opciones exclusivas como grabar las llamadas, realizar transmisiones en vivo o reuniones con hasta 250 personas.

Al parecer, el plan de Google es, además de atraer más usuarios a su plataforma, incentivar el uso de este tipo de servicios para evitar salir de casa y contraer el coronavirus de alguna u otra manera.