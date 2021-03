WhatsApp bloquea cuentas de usuarios que usan mods no oficiales

Pese a la polémica que enfrentó a durante los primeros días del 2021, WhatsApp continúa siendo una de las principales herramientas de comunicación para millones de personas en el mundo. Y si bien la plataforma se actualiza constantemente, existen usuarios que deciden utilizar modificaciones no oficiales.

La mayoría de estos ‘mods’ no oficiales ofrecen funciones como la posibilidad de que los contactos no sepan cuando se lee un mensaje, o poder ver el estado de conexión de estos, programar el envío de mensajes, eliminar la fecha y hora de mensajes copiados o poner colores a los chats.

Aunque en algunos el uso de estas modificaciones no termina generando problemas para los usuarios, emplear estas plataformas siempre representa un riesgo porque ocasionan una brecha de seguridad que puede ser un usada por hackers que pueden tomar control de tu cuenta de WhatsApp.

Por tal motivo, WhatsApp es tajante y señala que suspenderán la cuenta de cualquier persona que no esté usando la aplicación oficial. Aunque la plataforma solo menciona a WhatsApp Plus o GB WhatsApp, todos los mods y clientes no oficiales están prohibidos.

Aquí te dejamos una lista con los mods más populares de WhatsApp que te podrían dar problemas: