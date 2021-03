Facebook Messenger: ¿cómo evitar mensajes de un contacto sin bloquearlo?

Facebook Messenger es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas por millones de usuarios. Por ello, en esta red social hay un enorme número de perfiles. Entre todos estos contactos siempre hay algún amigo que tiende a realizar lo que llamamos spam en la plataforma.

Sin embargo, por más molesto que nos resulte el accionar de nuestro contacto, muchas veces no queremos bloquearlo. No solo basta con ignorar los mensajes, sino que pocos usuarios saben que también es posible evitar que lleguen a la bandeja de entrada.

En este sentido, debes conocer que Facebook Messenger cuenta con una herramienta que permite desviar los mensajes hacia el buzón de sugerencias, donde las conversaciones no pueden comenzar no ser que se acepten primero.

Los mensajes que se envían a dicho buzón no generan notificaciones ni ningún tipo de alerta con lo cual, si no se registra, no se conoce la existencia de lo que escriban otros contactos. Lo mejor de este método es que la persona ignorada no sabrá que ya no recibes sus mensajes. Para hacerlo, sigue estas instrucciones:

Abre Facebook Messenger

Elige el chat del contacto que quieres ignorar

Da clic en el signo de admiración que está ubicado en la esquina superior derecha

Dirígete a la opción ignorar mensajes

Luego te saldrá una pequeña pantalla y debes presiona sobre ignorar.

De esta manera, podrás evitar los mensajes molestos de aquellas personas o contactos con los que no deseas chatear en Facebook Messenger.