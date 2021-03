Hace unas semanas, WhatsApp anunció un cambio en sus políticas de privacidad, lo que provocó que muchas personas migren a otras aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram o Signal.

Aunque en un inicio se había decidido que el 8 de febrero sea la fecha límite para aceptar los nuevos términos y condiciones, WhatsApp tuvo que brindar una prórroga y ahora la fecha es el 15 de mayo.

¿Qué sucederá si no aceptas?

A través de un comunicado, la empresa indicó que podrás seguir usando la aplicación de mensajería; sin embargo, después de un tiempo (no se especifica) podrías ser testigo de algunas limitaciones.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”. señalan.

India no acepta el cambio

El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India acaba de enviar un documento a Will Cathcart, director ejecutivo de WhatsApp, para que retire la nueva política de privacidad.

Según detalla Andro4all, India quiere que Facebook aclare qué tipo de datos se recopilarán y para qué fines. Asimismo, cuestionan el trato diferencial que recibieron los países de la Unión Europea, donde sí hubo negociaciones.

“Sin recibir respuestas por parte de Facebook, el Gobierno de la India da un paso más y escala sus requerimientos al Tribunal Superior para evitar que las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp entren en vigor en su mercado”, señalan.

Vale resaltar que la India es el mercado más importante para WhatsApp, ya que les brinda más de 400 millones de usuarios; incluso Facebook invirtió recientemente en una de sus empresas de telecomunicaciones.