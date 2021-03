Among Us permitirá ponerles cejas de enojado al impostor y tripulantes

Los creadores de Among Us anunciaron hace algunos días que el mapa The Airship llegará al videojuego el próximo 31 de marzo. Este escenario traerá nuevas tareas, trajes y, en especial, sombreros gratuitos, como por ejemplo cejas de enojado.

Aunque los trajes y sombreros que les podemos colocar a los tripulantes o impostores no otorgan habilidades, se han convertido en una importante característica de Among Us, que continuará añadiendo atuendos incluso en su nuevo mapa.

The Airship es el cuarto mapa que llegará al videojuego de InnerSloth, donde los usuarios tendrán que explorar el interior de un inmenso avión y descubrir quién de ellos es el impostor. Además, el escenario traerá nuevos roleplay para el enemigo de los tripulantes, quien incluso le pondrá fin a su presa lanzando un rayo láser.

Si bien ya se tiene la fecha de lanzamiento oficial de este mapa, se sabe muy poco sobre él. Es por ello que el estudio habría decidido revelar más información acerca de lo que encontraremos en The Airship. Lo primero que acaba de mostrar fue el sombrero que podrá usar nuestro personaje.

Hace instantes, InnerSloth utilizó la cuenta de su videojuego en redes sociales para mostrar uno de los nuevos sobreros que llegarán junto al próximo mapa, en el que vemos a un tripulante con cejas de enojado.

Among Us

Así como lo lees, uno de los próximos sombreros que llegarán a Among Us, disponible en teléfonos iPhone y Android, PC y Nintendo Switch, será el de cejas de enojado, novedad revelada mediante un GIF que ubica al personaje en una de las locaciones de The Airship.