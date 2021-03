Intel crea nueva campaña para decir que “las PC son mejores que las Mac”

Pese a los problemas de escasez y la poca innovación con la que se le ha señalado a Intel en los últimos tiempos, la compañía sigue siendo líder en la fabricación de microcomponentes y su ecosistema depende claramente de PC. Es más, ahora la PC es la única plataforma que debe defender, pues Apple anunció sus propios procesadores hace unos meses.

Si no lo recuerdas, te recomendamos revisar este artículo para tener más claro cómo se encuentra la industria de los procesadores para computadoras. En líneas generales, el hecho de que Apple ahora fabrique sus propios procesadores hace que Intel ya no solo no sea un socio, sino un competidor directo.

La situación ha quedado clara, al menos desde el punto de vista de Intel, quienes ahora han sorprendido lanzando una curiosa campaña, aunque solo en web, donde planean demostrar por qué las PC son mejores que las Mac.

Todo forma parte de un plan de marketing llamado Go PC. Este se inició en febrero y ahora ha generado la creación de un sitio específico con una figura especial: Justin Long. ¿No lo reconoces? Pues es nada menos que el mismo actor que ayudó a impulsar la campaña de Mac vs PC hecha por Apple hace aproximadamente 15 años.

El portal muestra fotografías de Long así como diversas razones de por qué las PC ofrecen mejores posibilidades: capacidad touchscreen, soporte para más pantallas, videojuegos y aplicaciones y mucho más.

La nueva campaña de Intel con Justin Long, quien hace más de una década impulsó una campaña similar para el otro bando: Apple. Foto: Intel

Diversos portales especializados están catalogando a la campaña como agresiva, pues también emite comentarios burlescos sobre Apple, especialmente del Touch Bar que aún existe en las Macbook.

“En el mundo real, una PC con una Intel Core móvil de 11va generación ofrece más y tenemos resultados reales para demostrarlo. Muchos de los chips M1 de Apple no se trasladan al uso práctico del día a día y son cuestionables. Al compararlos con la PC, las características de las MacBook simplemente no dan la talla”, comentó la empresa.

Todo parece ser una respuesta directa a las buenas críticas que han recibido las últimas líneas de MacBook con chips M1 desde octubre, las primeras en no contar con procesadores Intel desde 2006.