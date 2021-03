Facebook: ¿es posible bloquear a Mark Zuckerberg en la red social?

Hace algunos años, los usuarios de Facebook descubrieron que era imposible bloquear a Mark Zuckerberg en la red social, ya que cuando trataban de hacerlo, les salía un mensaje que les informaba de un error.

“This profile can’t be blocked right now” (este perfil no puede ser bloqueado en este momento) era el mensaje que aparecía en aquel entonces. Ocurría lo mismo si querías bloquear a su esposa, Priscilla Chan.

Hace algunos años se producía un error cuando intentabas bloquear a Mark Zuckerberg. Foto: Xataka

¿A qué se debía esto?

Por muchos años, se elaboraron varias teorías, como que a Mark Zuckerberg no le gustaba que lo bloquearan o que podía revisar las cuentas de cualquier usuario, sin importar que sean amigos o no.

El portal Mashable se comunicó con Facebook y ellos le revelaron que era imposible bloquear a su fundador, debido a que la red social cuenta con un mecanismo que protege las cuentas de ataques virales.

De acuerdo a la publicación, en aquel entonces hubo una campaña masiva para denunciar y bloquear el perfil personal de Mark Zuckerberg, y por eso se activó ese mecanismo de forma automática.

“El propósito del sistema es proteger a las personas dirigidas por estas campañas virales”, señaló la compañía.

¿Es posible bloquearlo actualmente?

Debido a que la campaña acabó, el mecanismo se desactivó, por lo que actualmente es posible bloquear a Mark Zuckerberg de Facebook, como si fuera la cuenta de cualquier persona común y corriente.

Ten en cuenta que si bloqueas un perfil de Facebook y lo desbloqueas al instante, ya no podrás bloquearlo nuevamente, tendrán que pasar al menos 24 horas para que puedas volver a hacerlo.