Instagram evitará que adultos envíen mensajes a usuarios menores de edad

Como parte de sus esfuerzos por mantener seguros a los usuarios más jóvenes de la plataforma, Instagram anunció este martes 16 el lanzamiento de nuevas funciones de seguridad destinadas a limitar las interacciones entre adolescentes y adultos.

Restricción de mensajes directos

Con el objetivo de evitar una comunicación no deseada, a partir de este mes las personas adultas ya no podrán enviar mensajes directos a menores de 18 años que no los sigan. Cuando intenten hacerlo, recibirán una notificación informándoles que no pueden realizar dicha acción.

Los adultos estarán restringidos de enviar mensajes directos a adolescentes. Foto: Instagram

Los adolescentes también comenzarán a ver avisos de seguridad en sus mensajes directos cuando los sistemas de moderación de Instagram detecten que el usuario con el cual ya están interactuando presenta “un comportamiento potencialmente sospechoso”.

Este tipo de conductas implican, por ejemplo, el envío de una gran cantidad de solicitudes de amistad y mensajes a personas menores de edad. Por lo tanto, cada vez que se identifiquen, la red social dará a los jóvenes la opción de finalizar la conversación, bloquear, denunciar o restringir al adulto.

Además, les recordará que no se sientan presionados de responder y que sean cuidadosos al compartir fotos, videos o información con alguien que no conocen. Estas alertas de seguridad comenzarán a implementarse en “algunos países” este mes y pronto estarán disponibles a nivel mundial.

Funciones para dejar de interactuar con adultos con comportamiento sospechoso. Foto: Instagram

Limitaciones para encontrar y seguir a adolescentes

La compañía también está explorando nuevas formas de hacer más difícil para los adultos interactuar con los adolescentes, como eliminar las cuentas de los jóvenes de la sección de sugerencias, ocultar sus comentarios en post públicos y evitar que su contenido se muestre en la pestaña explorar y Reels.

Alentar la creación de perfiles privados

Se ha agregado un nuevo paso en el proceso de registro cuando alguien menor de 18 años se crea una cuenta en la plataforma. Instagram ahora los anima a optar por un perfil privado y les otorga información sobre los beneficios de hacerlo.

“Si el adolescente no elige ‘privado’ al registrarse, le enviaremos una notificación más adelante destacando los beneficios de una cuenta privada y recordándole que verifique su configuración. Este es solo un primer paso. Estamos evaluando medidas adicionales que podemos tomar”, explicó la compañía.