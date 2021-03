Windows 10: ¿cómo saber todos los atajos de teclado de cada programa?

Desde que la pandemia global llegó al mundo, millones de trabajadores de oficina se vieron obligados a completar sus jornadas desde casa. Esto, por supuesto, supuso un reto mayor: el aprender a usar sus propias laptops o PCs con la mayor eficacia. ¿Sabías que los atajos de teclado en Windows son un gran aliado en este sentido?

Puede parecer complicado memorizarse decenas de comandos, pero lo cierto es que el proceso se vuelve algo tan mecánico y automático como montar bicicleta o agregar fondos difuminados a imágenes. Por ello, te queremos presentar una útil herramienta que te ayudará a adoptar por fin esos shortcut keys que tan difíciles se te hacen hasta ahora.

El programa al que nos referiremos se llama CheatKeys y es exclusivo para plataformas Windows. De por sí, es uno de los programas más completos para conocer los distintos atajos de teclado con los que cuentan decenas de programas.

Eso sí, no hay que emocionarnos demasiado, puesto que CheatKeys no funciona como por arte de magia ni de forma automática. Este cuenta con una base de datos para los programas más conocidos como Word, Photoshop, etc. En total, son solo 69 aplicativos compatibles.

¿Cómo funciona? Pues bien, con tan solo tener instalado CheatKeys y dejarlo corriendo en segundo plano, bastará con presionar la tecla Control por unos cuantos segundos (tiempo que se puede modificar a gusto). Inmediatamente, en tu pantalla aparecerá un listado intuitivo que muestra qué teclas puedes presionar para realizar distintas tareas rápidas.

El funcionamiento de este aplicativo es muy productivo, ya que permite visualizar rápidamente lo que necesitas y desaparecerlo con el toque de una tecla. Lo único malo es que no es gratuito, pues tiene un costo de 12,99 dólares. Aun así, puedes probarlo gratis por dos semanas.

Lo mejor es que, si uno de los programas que utilizas no aparece en la base de datos, podrás contactar directamente con sus desarrolladores al hacer clic en un botón. De esta forma, podrás pedir su inclusión para la próxima actualización.

¿Cómo descargar CheatKeys?

Para descargar este útil programa y disfrutar de su prueba gratuita por dos semanas, tan solo copia y pega este enlace en tu navegador de preferencia: