Huawei P50 Pro: se filtra el diseño de su revolucionaria cámara trasera

Tanto Xiaomi como Samsung ya han lanzado oficialmente sus teléfonos de gama alta: el Mi 11 y los Galaxy S21, respectivamente. Por tal motivo, Huawei ya alista el lanzamiento de los Huawei P50, sus primeros móviles premium de este año.

El conocido filtrador OnLeaks publica los renders del que sería este equipo. Las imágenes demuestran que el fabricante no solo persigue la mejor calidad fotográfica, sino que además intenta crear diseños llamativos para los módulos fotográficos.

Según lo compartido, hay dos grandes círculos encajados en ese módulo y no los habituales cuatro espacios para las lentes (más pequeños). La foto indicaría que en cada una de estas isletas circulares habría más de una cámara. No obstante, no hay mayores detalles sobre los sensores que integrará el Huawei P50 Pro en su parte trasera.

Asimismo, las medidas serían de 159 x 73 x 8,6 milímetros, 10,3 milímetros de grosor a la altura del gran módulo, e integraría una pantalla de 6,6 pulgadas, lo cual coincide con lo previamente reportado.

La pantalla del Huawei P50 Pro sería curvada, para no perder la costumbre, y los marcos serían bastantes delgados. El panel constituiría la única cámara frontal, que asomaría por un agujero centrado, y el lector de huellas.

Diseño del Huawei P50 Pro. Foto: Voice

De acuerdo a anteriores filtraciones, se espera que este móvil de Huawei llegue con el procesador Kirin 9000 y que disponga de 5G. En cuanto a software es muy probable que integre el HarmonyOS, sistema operativo propio de la marca.