CEO de WhatsApp lanza duras críticas contra Apple

La guerra entre Facebook y Apple continúa. La situación empeoró luego de que la compañía de Cupertino, con iOS 14, comenzara a obligar a todos los desarrolladores a pedir permiso a los usuarios para recopilar sus datos y rastrearlos a través de las apps instaladas en sus iPhone o iPad.

Esto molestó mucho a Facebook, ya que, según las nuevas etiquetas de privacidad lanzadas por Apple a principios de este año, WhatsApp y Facebook Messenger recopilan muchos más datos de sus usuarios en comparación con otras aplicaciones de mensajería como Telegram.

Por tal motivo, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha cuestionado abiertamente a Apple. Sin embargo, ahora también se suma el CEO de WhatsApp, Will Cathcart, quien señala que las etiquetas de privacidad de Apple son discriminatorias y que, de hecho, esta compañía busca evitar que las personas usen teléfonos Android.

Asimismo, considera que, como en Estados Unidos la mayoría de gente tiene un iPhone, el objetivo de Apple es que esta misma cantidad de personas utilice su servicio de mensajería iMessage. “Ciertamente, es de su interés estratégico que la gente no use algo como WhatsApp porque quiere que ellos no usen un teléfono Android”, agregó.

Según el CEO de WhatsApp, independientemente del propósito de las etiquetas, compite con iMessage de Apple en Estados Unidos, donde muchas más personas usan la app de mensajería de la compañía de la manzana que WhatsApp. “Competimos en muchos lugares en el mundo; sin embargo, no ves una etiqueta para iMessage porque no lo descargas y ya está en tu teléfono. Eso lo que criticamos”, finalizó.