¿Por qué a determinados teléfonos se les cataloga como gama baja?

Las personas compran un smartphone para satisfacer determinadas necesidades que son satisfechas por medio de las características que pueda brindar el equipo. Es por ello que, antes de adquirir un dispositivo que funcione con sistema operativo Android, es importante saber de qué gama es este.

Desde hace un buen tiempo que los fabricantes, operadores e incluso medios especializados en temas de tecnología se refieren a los smartphones como teléfonos de gama alta, gama media y, por último, gama de entrada, que también tiene la denominación de gama baja.

Si planeas comprar un equipo nuevo y no sabes cómo reconocerlos según sus características, aquí te contamos todo lo que trae un teléfono básico; es decir, un celular de gama de entrada.

¿Qué es un teléfono de gama baja o gama de entrada?

Los dispositivos de gama baja son terminales que no llevan en su interior un procesador tan potente como Qualcomm Snapdragon 855+, el Samsung Exynos 980 o HiSilicon 990, que ofrecen un mejor rendimiento y son compatibles con redes 5G.

A pesar de la ausencia de estos potentes chips, los de gama de entrada funcionan con un procesador idóneo que les permite cubrir las necesidades básicas en las aplicaciones que instalamos en el equipo. Uno de los principales beneficios de estos celulares es que son bastante económicos.

Además, en la actualidad existen en el mercado smartphones de gama baja con importantes características que permite al usuario disfrutar de varias aplicaciones. Los celulares Android que más resaltan en esta categoría son los Xiaomi y Motorola debido a su gran funcionalidad.

Es más, los de gama baja no necesitan de un potente procesador para correr aplicaciones como Facebook, Instagram, WhatsApp o Twitter. Y si lo tuyo son los videojuegos, estos también pueden ejecutar sin problemas títulos como Among Us, Free Fire, Pokémon GO, entre otros.

Reconocer un teléfono de gama baja o gama de entrada es bastante sencillo. Lo primero es su precio. Generalmente, su valor no superan los 200 dólares, aunque hay excepciones. Otro detalle a tener en consideración es que su procesador, por lo general, es Qualcomm Snapdragonn de la serie 700 a menos.

La capacidad de almacenamiento también es algo que caracteriza a estos equipos, ya que muchos de ellos otorgan 16 GB y varios de ellos no superan los 32 GB.