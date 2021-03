WhatsApp: pronto podrás enviar fotos que desaparecerán tras verlas una vez

Los desarrolladores de WhatsApp se encuentran trabajando en una nueva característica que permitirá a los usuarios enviar fotografías que desaparecerán, luego de que el receptor las vea, como en la aplicación Snapchat.

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, la nueva función todavía se encuentra en fase de pruebas, es decir, su llegada oficial a los dispositivos Android y iPhone se produciría en los próximos meses.

¿Cómo funciona la nueva herramienta?

De acuerdo a la publicación, WhatsApp añadirá un botón especial (que tiene el número uno), el cual tendremos que elegir antes de enviar una foto a un determinado amigo a través de la aplicación de mensajería instantánea.

Al seleccionar dicha opción aparecerá el siguiente mensaje en nuestra pantalla: “This media will dissapear, once you leave this chat”. Tras pulsar enviar, la imagen se habrá mandado de forma correcta a nuestro contacto.

Antes de enviar nuestra imagen tendremos que seleccionar este nuevo botón. Foto: Andro4all / WABetaInfo

La persona que recibe el mensaje de WhatsApp solo podrá ver la fotografía una vez. Si intenta ingresar nuevamente, le aparecerá el mismo mensaje que le indicará que la imagen ya no está disponible.

Una característica de este tipo de mensajes es que la miniatura de la imagen aparecerá borrosa. De esta forma, el receptor tendrá que abrirla si desea apreciar el contenido de la fotografía.

No podremos apreciar la miniatura de este tipo de imagen en WhatsApp. Foto: Andro4all / WABetaInfo

¿Se podrá hacer capturas de pantalla?

El citado medio indica que, por el momento, es posible hacer pantallazos para guardar estas fotos que se autodestruyen. Sin embargo, lo más probable es que se termine implementando un método para impedir que el usuario haga eso.