Microsoft afirma que Excel ya es un lenguaje de programación oficial

Excel ya es oficialmente un lenguaje de programación tan capaz como otros del calibre de C, Java, Python y demás. Al menos eso es lo que precisa Microsoft tras anunciar el nuevo proyecto LAMBDA, que dota de funciones nunca antes posibles para el editor de hojas de cálculo.

En sus más de tres décadas de historia, Excel ha sido elogiado por sus infinitas posibilidades y su surtido catálogo de opciones. Sin embargo, dos limitaciones claves evitaban que sea considerado un lenguaje de programación.

Una de ellas era que Excel solo admitía valores escalares, es decir, números, cadenas o booleanos (verdadero o falso). La segunda limitación era la más importante: el programa no permitía crear nuevas funciones.

Ahora, Microsoft estrena la que llama la “función definitiva de Excel”, que eliminará justamente estas limitaciones y convertirá al programa en un “Turing completo”.

LAMBDA es un proyecto ambicioso y enfocado fuertemente a los entusiastas de la programación. Hará que Excel no esté limitado a texto y números, convertirá sus registros a primera clase y demás detalles que la misma Microsoft ha explicado en el siguiente video y su blog oficial.

Con esta evolución, Excel ya es capaz de crear cualquier algoritmo posible con la teórica máquina de Turing, y se convierte así en el lenguaje de programación con mayor base de usuarios en el mundo. Sus cifras superan a las de C, C++, C#, Java y Python, incluso en conjunto.