WhatsApp transparente: ¿por qué no debes instalar esta app en tu teléfono?

En las redes sociales, sobre todo en YouTube y Facebook, se está volviendo popular una aplicación llamada WhatsApp transparente que, como su nombre lo indica, te permite eliminar el fondo de tus conversaciones. ¿Es recomendable usarla?

Según detalla HolaTelcel, esta aplicación es una versión modificada de WhatsApp que no se encuentra en Play Store (la tienda virtual de los dispositivos Android). Es decir, para usarla es necesario descargar la APK desde una página externa.

De acuerdo a la publicación, no es recomendable instalar apps de webs no oficiales, ya que corremos el riesgo de infectar nuestro smartphone, debido a que pudieron haber alterado el código o introducido algún malware.

Si no tenemos un antivirus en nuestro smartphone para proteger nuestra información, sobre todo si usamos aplicaciones financieras, este programa malicioso puede copiar nuestras claves y enviarlas a un tercero.

Así luce WhatsApp transparente. Foto: Malavida

También pueden banearte

Al ser un mod no oficial, también pones en peligro tu cuenta. Esto debido a que los desarrolladores de WhatsApp anunciaron en su página web que banearán temporal o permanentemente a quienes usen versiones alteradas.

“WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, escribió la empresa que bloquea de forma definitiva a los usuarios que, luego de un baneo temporal, no migran a la versión oficial.

¿Qué otras apps están prohibidas?

Además de la versión transparente, existen otros mods no oficiales que no debes usar, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Si usas alguna de estas aplicaciones alteradas, lo recomendable es desinstalarlas y empezar a utilizar la original.