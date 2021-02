Cyberpunk 2077 retrasa su próxima actualización por reciente hackeo

CD Projekt RED fue víctima de un ciberataque por parte de hackers, quienes se apropiaron de manera ilícita de distintos códigos fuente de algunos juegos del estudio, como el de Cyberpunk 2077. Precisamente es este juego el que iba a recibir un importante parche de actualización para solucionar errores, pero este ya no se lanzará en la fecha prevista.

CD Projekt RED explicó los detalles del retraso en la fecha de lanzamiento del parche 1.2 de Cyberpunk 2077 mediante un comunicado publicado en Twitter, donde el estudio señala lo siguiente:

“Hemos estado trabajando en numerosas mejoras y correcciones de calidad general, y todavía tenemos trabajo por hacer para asegurarnos de que eso sea lo que obtengan. Con eso en mente, ahora apuntamos a su lanzamiento en la segunda quincena de marzo”, expresó el estudio.

Recordemos que los hackers le pedían al estudio polaco un rescate de varios millones de dólares para que tengan de regreso los códigos fuentes de juegos como The Witcher: Wild Hunt, GWENT: The Witcher Card Game y Cyberpunk 2077, pero al no recibir respuesta por parte de la desarrolladora, se rumorea que estos datos fueron vendidos.

Por otro lado, el estudio también aprovechó su publicación en Twitter para disculparse con sus seguidores por los inconvenientes. A su vez, pidió paciencia para conocer más información sobre el parche 1.2 que llegará al juego.

Para evitar cualquier tipo de problema, CD Projekt RED no compartió la fecha exacta en que se liberará la actualización 1.2 de Cyberpunk 2077, por lo que toca esperar hasta la segunda mitad de marzo para conocer su contenido.