Entre videollamadas, correos electrónicos, series a través del streaming y demás quehaceres digitales, la vida en cuarentena se desarrolló sin que le pongamos atención a un aspecto muy importante: la seguridad en el ciberespacio .

Aunque la publicidad digital está presente en su día a día, Tatiana González es una de las expertas en seguridad en internet de la región. Su trabajo como CEO de la empresa People Media le ha permitido conocer el desarrollo y expansión del consumo de la red a lo largo de toda Latinoamérica.

En conversación con La República, compartió información valiosa para que los usuarios se sientan protegidos cada vez que navegan por la world wide web.

En la computadora somos muy cuidadosos, pero en los dispositivos móviles ponemos toda nuestra vida...

Es muy cierto, en el smartphone dejas toda tu información. Cuando tú entras a un aplicativo hay unas políticas de seguridad, las cuales no son leídas por los usuarios . Al darle aceptar continuamente, sin detenerte a leer lo que indica estas políticas, estás entregando toda tu información. De todas formas, hay una encriptación de todos tus datos, por ejemplo tus tarjetas de crédito. Hay cosas que se pueden hacer para evitar que suplanten tu identidad.

Lo importante es que el usuario verifique a qué página está ingresando, sea una página con SSL, es decir que la dirección empiece con https. Si la página no tiene la s, ahí tus datos están expuestos y pueden ser robados.

¿El hacer compras por modo incógnito es más seguro?

Cuando entras por este modo, lo que estás haciendo es que no reconozcan tus datos, pero de nada sirve si la página no cuenta con el certificado SSL . El modo incógnito es de gran utilidad cuando vas a comprar boletos de avión, porque así no hacen seguimiento de tu ‘cookie’. Cuando entras por modo normal, dejas tus datos en la página que ingresaste y si vuelves a entrar, el site detectará que no es la primera vez que has navegado ahí y lo interpretará como un interés de tu parte y poco a poco irá subiendo el precio que te mostró inicialmente.

El modo incógnito garantiza que no puedan seguir tu navegación, pero no está relacionado con la seguridad SSL y no garantiza que no puedan robarte tus datos.

En comparación a la época pre pandemia ¿Qué tanto se ha incrementado el consumo de internet en Latinoamérica?

Por lo menos en un 50%. Antes estábamos en un mundo donde todo era offline y pasamos a uno donde toda nuestra actividad tiene que desarrollarse a través de una pantalla. Otro de los cambios es que el uso de los desktop. Venimos de una tendencia donde todos decían “ahora todo es mobile, ya no se usa el desktop”, pero todo pasó a realizarse por un computador fijo.

En lo particular, recomiendo no realizar compras por medio del celular. Puedes averiguar todo lo que quieras por tu smartphone, pero la compra no. En una computadora puedes validar si la página tiene SSL y las políticas de seguridad. Deberíamos tomarnos un tiempo para leer dichas cláusulas, el detalle es que los latinoamericanos somos un poco acelerados y queremos comprar las cosas con rapidez. Nos estaríamos evitando problemas de suplantación de identidad.

¿Es decir que las compras por aplicativo tampoco son seguras?

Todo dependerá de la aplicación. Sin embargo, comprar por un computador siempre será más seguro que comprar por un celular.

¿Esto incluye el pago de servicios de streaming como Netflix, Prime Video y Disney +? ¿Nuestros datos también corren peligro ahí?

En este tipo de aplicaciones es muy difícil, porque al manejar datos tan sensibles han tenido que trabajar muchísimo en cuanto a la seguridad. Pero hay muchas tiendas online en Instagram donde te ofrecen cosas a muy buen precio y es ahí donde uno se arriesga. Tú tienes que poner tus datos en páginas en las que confíes.

¿Existen legislaciones que protejan a los usuarios de internet?

Tristemente nuestra realidad latinoamericana está muy lejos de que se pueda ayudar a los usuarios. Si es una suplantación, de lo que diga el banco. Ellos deben darse cuenta y decidir. En muchos casos su decisión es no perder dinero.

En Latinoamérica no hay legislaciones que protejan las compras de mayores de 18 años. En menores de edad existen algunas, pero tienen que ver más con el aspecto publicitario que con la suplantación de identidad.

¿Qué puntos básicos tienen que tener una legislación para que los usuarios de internet se sientan protegidos?

Política de datos, seguridad SSL y tomar en cuenta el phishing. Creo que esas cosas deberían estar incluidas dentro de una legislación para poder proteger a los usuarios de internet.

Con la política de datos estalló una controversia con WhatsApp y mucha gente terminó migrando a Telegram. ¿Cuál de las dos aplicaciones es mejor para ti?

Todas las aplicaciones de mensajería instantánea funcionan de la misma forma, sea WhatsApp, Telegram o la que recomendó Ellon Musk (Signal). Todas recopilan información, lo único diferente es que estás entregando tus datos a una empresa distinta.

Hace algunos años un experto en seguridad informática dijo que “el costo de una aplicación gratuita son tus datos personales” ¿Qué tan vigente esta esa afirmación actualmente?

Está muy vigente. Yo trabajo con la venta de pauta publicitaria digital. Con las plataformas que trabajamos para colocar publicidad en smartphones y desktop, recopilamos toda la información de un usuario, menos su nombre y apellido.

Puedo saber si es hombre o mujer, su edad, las aplicaciones que tiene y cuáles son las que más utiliza, y sus intereses. En cuanto a la navegación que realizas, si puedo saber las actividades que realizas en tu teléfono, incluyendo cuando entras a páginas no debidas.

Entonces hay cierto nivel de espionaje en las redes...

Siempre y cuando todo lo hayas hecho a través de la navegación de tu smartphone, se puede saber tus intereses y actividades. Hasta el momento, no se ha detectado captura de datos por medio de la voz.

¿Qué consejos de seguridad hay que darle a las nuevas generaciones, a los usuarios más pequeños de la red, para que estén más protegidos?

Tener en cuenta que no hay leyes que proteja a los niños de mala publicidad o de peligros en internet. El control parental es superimportante en estos temas. Un niño no debe estar navegando solo en una pantalla por mucho tiempo, porque se exponen al grooming (personas adultas que se hacen pasar por niños y así obtienen fotos y datos). Internet no fue creado para los niños.

El control que deben tener los padres tiene que ser muy alto. Además, la comunicación con los hijos debe ser constante y darle recomendaciones de seguridad. Así como nuestros padres nos dijeron “no le abras la puerta a desconocidos”, ahora el consejo debe ser “no aceptes a desconocidos”, puesto que no sabes quién es la persona que está al otro lado de la pantalla. Si los niños no tienen una cercanía con sus padres para poder hablar del tema y decir que les está pasando, pueden caer en temas bastante complejos.

¿También tiene que haber supervisión en los juegos que descargan y usan nuestros hijos?

Sí, si un padre no quiere que sus hijos corran riesgos fuertes en internet, tiene que haber un seguimiento constante de lo que ellos hacen. Juegos como Among Us y Roblox, aparte de ser la sensación del momento, son plataformas donde los más pequeños son muy vulnerables porque son muy inocentes y lo creen todo. En estos juegos entran otros niños y muchas personas, y se pueden escribir, preguntar cosas y demás.

¿Sabías qué...?

Según Osiptel, las conexiones a Internet fijo incrementaron en 14,4 % en el año 2020. En este mismo año se registraron 2 751 658 de líneas conectadas, mientras que en el 2019 fueron 2 404 641.