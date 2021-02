Facebook, Instagram y WhatsApp registran caída masiva de sus servicios

Facebook, Instagram y WhatsApp, servicios que forman parte de la compañía estadounidense dirigida por Mark Zuckerberg, han sufrido una caída masiva que ha afectado a miles de usuarios mientras el mundo entero cumple las medidas de aislamiento social a consecuencia del brote del coronavirus.

A través de Twitter y del sitio especializado DownDetector, los internautas han reportado fallos de conexión y una serie de problemas de funcionamiento en dichas redes sociales.

En el caso de Facebook, el 95% de los reportes señalaron que los usuarios no pueden ingresar al sitio web y otro 4% no logró acceder a su cuenta o perfil. Lima es la ciudad de Perú en donde se registraron más de estos problemas de conexión.

Fallos de Facebook

Asimismo, en el caso de WhatsApp, el 77% ha comunicado que no puede conectarse a la aplicación de mensajería y otro 22% señaló que no puede enviar ni recibir mensajes. En Instagram, el 78% reportó problemas de conexión y otro 21% indicó que no puede ingresar al timeline de noticias.

El mapa de conectividad de DownDetector evidenció que las fallas se concentraron principalmente en Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Portugal, España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Polonia, Rusia y Nueva Zelanda.