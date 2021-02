Apple TV finalmente está disponible en Chromecast con Google TV

Google anunció este jueves que la aplicación Apple TV finalmente ha llegado a la plataforma de Google TV. Ya se encuentra disponible para descargar a nivel mundial en el nuevo Chromecast 2020 y estará en más dispositivos dentro de los próximos meses.

A través de la app, los usuarios que estén suscritos al servicio de transmisión Apple TV+ tendrán acceso a su catálogo de títulos originales, que incluye Ted Lasso, The Morning Show, For All Mankind, Servant, Greyhound y Palmer.

También podrán acceder a la biblioteca de compras de películas, series y programas de televisión que ofrece la plataforma, así como a recomendaciones personalizadas y seleccionadas. Además, tendrán a su disposición la función de Google Assistant para controlar la plataforma con comandos de voz.

Por otro lado, el Google Chromecast es compatible con Family Sharing, una función que brinda a las personas la posibilidad de compartir el acceso al contenido de la plataforma Apple TV+ y la aplicación Apple TV con hasta seis miembros de su familia.

Jonathan Zepp, director de medios y entretenimiento de Google, reveló que, además de Chromecast, la aplicación de Apple TV también estará disponible en los nuevos televisores de Sony y TCL con Google TV. “Planeamos implementar en más dispositivos con Android TV en los próximos meses”, anunció.