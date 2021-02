WhatsApp Web: ¿es posible saber quién está en línea sin entrar a su perfil?

¿Eres de usar WhatsApp a diario? Quizá te has preguntado alguna vez por qué no hay una manera directa de saber quién está conectado en la aplicación sin necesidad de entrar al perfil de cada contacto. La app de mensajería no muestra una lista con signos de conexión como sí lo hacen otros aplicativos, por ejemplo, Facebook Messenger.

Lo cierto es que una simple búsqueda en línea nos puede dar algunas soluciones rápidas y que parecen convincentes, pero debes tener mucho cuidado a la hora de aplicarlas. Te explicamos por qué.

Si buscas concretamente trucos para identificar qué contactos están conectados a WhatsApp, es probable que te topes con un método que invita a usar herramientas que pueden parecer seguras, pero que podrían no serlo.

Uno de los trucos más conocidos es aquel que nos pide usar WhatsApp Web —es decir, usar una laptop o PC— y aprovechar las muchas herramientas que se ofrecen en la Chrome Web Store, la tienda de extensiones del popular navegador.

Aunque Chrome Web Store sea un sitio oficial, no todo lo que se ve ahí es necesariamente confiable. Por ejemplo, el plugin WA Web Plus for WhatsApp (el mismo que se recomienda en muchos portales y que promete decirte quién está en línea con un solo vistazo) puede acarrearte problemas.

El dilema es que esta extensión utiliza funciones desarrolladas por el mismo equipo detrás de WhatsApp Plus, la controversial versión no oficial de la app. El riesgo es que el propio blog oficial advirtió hace algún tiempo que bloquearía toda cuenta que utilice aplicaciones no admitidas, como la propia WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otras.

Aunque el comunicado solo menciona directamente el “uso de estas aplicaciones”, utilizar sus herramientas podría tener el mismo resultado. Después de todo, se estaría ejecutando el mismo código de estas apps, lo que podría ser detectado por los servidores oficiales de WhatsApp. Por ende, tu cuenta podría quedar suspendida.

Por otro lado, Chrome Web Store no está libre de plugins maliciosos. En los últimos meses, se encontró más de una extensión con código malware en la tienda. En lo que respecta a WhatsApp , no hay manera directa de saber si usar estas extensiones resulta en un baneo, pero lo mejor es no arriesgarse.

En conclusión, utilizando algunas herramientas disponibles para WhatsApp Web, sí es posible saber quién está en línea sin entrar a su perfil. Sin embargo, los métodos no son oficiales y pueden incurrir en una infracción de las condiciones del servicio, independientemente de quién los haya creado.