StoreON: la plataforma para vender tus productos en distintas tiendas

En una entrevista a Bernardo Venegas, CEO para Latam de StoreON, nos cuenta todos los detalles sobre esta plataforma dedicada a las mypes, pymes y grandes empresas que quieren vender sus productos en todas las plataformas de Ecommerce. El servicio ya funciona en Perú y te puedes registrar en StoreON.pe.

El CEO cuenta que Perú dio un gran salto en lo que refiere al comercio electrónico en los últimos dos años. Según los reportes de la Cámara de Comercio de Lima y otros informes a los que tuvo acceso, hay entre seis y nueve millones de compradores online en el país.

- ¿Cómo inicia el proyecto de StoreON?

La empresa lleva 14 años en el mercado colombiano desarrollando la tecnología del comercio electrónico para grandes empresas. En el 2019, evidenciamos que había una brecha muy grande entre el software que son capaces de pagar las compañías y las que pueden adquirir las mypes y pymes del país.

Existe una gran diferencia entre los emprendedores, micro y pequeñas empresas al momento de adaptar tecnología de comercio electrónico. Un gran volumen de ellas no tiene presencia en el Ecommerce. Comenzamos a evaluar qué alternativas habían para entender lo que llamamos ‘the long tail’ del retail para las mypes y decidimos adaptar las tecnologías que ya tenemos para las grandes empresas para ofrecer un hub de servicios de Ecommerce.

Es decir, adaptamos estas tecnologías para que sean accesibles y las puedan utilizar cualquier persona que quiera vender sus productos en cualquiera de los grandes market places del país en Colombia y que administrara todo desde un solo lugar. Así lanzamos StoreON en marzo del 2020.

Nuestra tecnología facilita que a las pymes, sin tener experiencia en internet ni página web, les permita vender sus mercancías en el market place al incrementar sus canales de venta y mover sus inventarios.

- ¿Es StoreON un intermediario entre el empresario y la plataforma de Ecommerce?

Más que un intermediario, StoreON es una plataforma que ofrece múltiples servicios para el emprendedor o pequeño comerciante. Podrías pensar que una mype que quiera vender en los market places no necesitaría del servicio porque solo es darse de alta en el Ecommerce y empezar a ofrecer sus mercancías de manera directa.

¿Dónde está nuestro valor agregado? Por eso no somos un intermediario. Nuestra ventaja diferencial es que nosotros ofrecemos al empresario, desde un solo punto, poder gestionar su catálogo de obras que se encuentran en distintas tiendas virtuales, actualizar la información (inventario, precios y mercancía), suspenderlos y agregar nuevos sin tener que entrar en cada uno de estos sitios.

De esta manera, se evita que el empresario tenga que ingresar a Mercado Libre, Lumingo, Linio, Amazon y otras para cambiar uno por uno la información y todo lo que tenga que ver con sus productos dentro de estas plataformas.

Por otro lado, nuestra plataforma cuenta con un sistema de inteligencia artificial que identifica dónde es más vendible un artículo de determinado comerciante. Si lo que ofrece tiene poca oferta, por ejemplo, en Mercado Libre, lo publica allí.

Si el producto se vende a un valor muy alto, la inteligencia artificial le notifica: “Ojo, sus precios están muy altos”. Si el valor monetario del mismo está muy bajo, también le avisa al empresario. Obviamente, la persona tiene la decisión final si realiza los cambios respectivos en este apartado.

- ¿El cambio de los precios o creación de promociones lo puede hacer el empresario sin ayuda de un miembro de StoreON?

Nuestra plataforma es totalmente autogestionada por el empresario, no necesita a nadie de StoreON. Precisamente porque es un servicio que está pensado para tener, de manera masiva, presencia en distintas tiendas digitales.

No obstante, nosotros tenemos una mesa de soporte donde ayudamos a los empresarios. También contamos con una app para que la persona pueda hacer un seguimiento a sus mercancías de manera muy sencilla desde su celular y no tengan inconvenientes para desarrollar su comercio electrónico al momento de gestionar sus catálogos.

- ¿StoreON también trabaja con el market place de Facebook o Instagram?

Sí. Lo que le habilitamos a nuestro cliente es la posibilidad de sincronizar sus productos con la página de Facebook. Insertando un pixel tag (código de seguimiento) en la plataforma, automáticamente esta empieza a publicar en su fanpage lo que quiera vender.

Digamos que aquí obedece más al modelo de negocio de Facebook porque la red social no es propiamente un market place, sino una vitrina. Entonces, en estos espacios la persona puede tener descripciones como: “Llámame a este número, comunícate conmigo a mi correo”, o pueden incluir un vínculo que los dirija a la tienda digital.

Los emprendedores, micro empresarios y pequeñas empresas que trabajan con nosotros usan mucho estas herramientas a las que llamamos ‘Social comerce’ para promover sus catálogos. Lo importante para ellos es que, desde un solo punto, puedan ofrecer todo. Como generar la lista de artículos para distribuirla por WhatsApp, incorporarlos en su fanpage de Facebook o página de Instagram. Todo esto desde un solo sitio.

- Si yo quiero crear una promoción específica para una tienda digital, ¿puedo hacerlo desde StoreON?

Una de las cosas más difíciles para los microempresarios es el tema de pricing porque no tienen muchas fuentes para identificar si su obra es vendida a un precio caro o barato.

Es por ello que la plataforma, efectivamente, permite la personalización de ofertas en los puntos de venta, según la elección del usuario. Por ejemplo, si el empresario quiere vender un billetera que cuesta 50 soles y la ofrece a este valor en todos los market place, pero, la inteligencia artificial le notifica: “La misma billetera o una similar se vende a 45 soles en Mercado Libre”. Entonces, lo que hace la IA es brindarle la opción al empresario de crear una promoción para vender la mercancía a 42 soles.

En pocas palabras, el empresario puede modificar el precio de lo que sea que quiera vender en una tienda digital determinada. Esto gracias a los bots que tiene StoreON, los cuales recorren todos los catálogos de las market place y van registrando si los costos suben o bajan e, incluso, la disponibilidad de estos con el fin de informar al usuario.

- ¿Cuánto es el porcentaje que cobra StoreON?

Nosotros tenemos varios planes en función de un fee mensual. Las tiendas digitales cobran una comisión sobre la venta que depende de las categorías que pueden llegar a ser hasta de 25%. Sin embargo, lo normal es entre el 12% y 18% si se cuentan los costos de envío o transacción.

Nosotros ganamos un 3% de fee más que las tiendas digitales para remunerar la plataforma del hub y servicios. StoreON le informa al empresario que en la comisión de 21% incluimos todos los costos.

Si tienes un artículo que el market place cobra un 25% de comisión, la diferencia la asume StoreON. En el caso de que vendas algún objeto y la tienda digital te cobre el 19%, la plataforma seguirá con el cobro del 21%, es decir, 2% más.

- ¿La comisión se reduce dependiendo de las plataformas en las que el producto aparezca?

No, la comisión del 21% se mantiene y es la misma plataforma la que decide dónde se vende mejor la obra que ofrece el empresario.

Estas posiciones las manejamos dependiendo de la oferta y demanda del producto, es decir, todo lo que vendas aparecerá en los primeros lugares de estas tiendas sin tener reputación previa.

- ¿Qué sucede si los productos del microempresario se venden en varias tiendas digitales y se queda sin stock? ¿Se seguirá vendiendo?

La herramienta tiene administración de punto mínimo de reorden para que la plataforma detecte que el empresario se está quedando sin stock. Gracias a nuestra estructura de mensajes, StoreOn le notificará por SMS, correo electrónico o a través de WhatsApp para avisarle cuándo el producto salió por inventario o está próximo a salir.

También contamos con puntos de aviso que, por ejemplo, si tiene cuatro unidades en venta, ya le está avisando que está por quedarse sin stock. Asimismo, el servicio cuenta con informes de rotación, alertas de rotación de inventario y disponibilidad para que no haya la posibilidad de vender agotados.

- ¿El retiro del producto de la tienda una vez que está agotado lo hace la plataforma de manera automática o lo debe hacer el empresario manualmente?

Lo hace la misma plataforma automáticamente.

- ¿Cuáles son los productos que no se pueden vender desde StoreON?

No todos los artículos se pueden vender en StoreON. Por ejemplo, no se pueden poner en venta objetos usados, potenciadores sexuales, cremas para reducción y cosas que no estén permitidas por las autoridades.

- ¿Los productos que ofrece un empresario peruano desde StoreON se venden solo en Perú o también en el extranjero?

Estamos desarrollando los aspectos de cross boarding en la medida que nosotros vamos integrando comercios de otros países. Una de nuestras apuestas es que comercios peruanos puedan vender en Colombia y viceversa.

Los peruanos sí pueden vender sus obras en el extranjero desde nuestra plataforma a través de Amazon, pero la idea es promover las ventas de comercios peruanos que estén en la capacidad de entregar sus ofertas en Colombia con la integración de servicios de los dos países.