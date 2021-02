En Asia, los cibercafés fueron solo algunos de los negocios locales que fueron afectados por las restricciones de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los propietarios de estos establecimientos han encontrado una nueva forma de obtener dinero: la criptominería.

Aunque no estés muy familiarizado con la criptominería, seguro que has escuchado hablar cómo algunas personas montan computadoras con muchas tarjetas gráficas con este propósito, que no es nada menos que el de aprovechar la potencia computacional de estas para minar criptomonedas todo el día.

Pues bien, en Asia, algunas cabinas de internet y cibercafés han encontrado en la criptominería la solución al problema de la ausencia de clientes. Muchos de estos negocios aseguran que esta práctica les da beneficios mucho más altos que las de sus operaciones habituales.

Cabinas de internet en Asia se convierten en granjas de criptomonedas

En Vietnam, por ejemplo, el cibercafé Lap Dat Phong Net afirma que “transformar el negocio en la pandemia ha hecho que los beneficios sean más altos” e incluso invita a quienes deseen a que soliciten ayuda para enseñar a hacerlo.

El mismo empresario contó al portal Tin Học Ngôi Sao como pudo conseguirse un buen número de tarjetas Nvidia GeForce RTX 3080, simplemente para montarlas en todo un sistema de granja para que puedan ayudar a criptar monedas junto a las computadoras que el establecimiento ya poseía.

El boom de la criptominería atraviesa uno de sus mejores momentos. Criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum han alcanzado sus máximos valores históricos y no hay indicios de que el ascenso vaya a detenerse en el futuro cercano.