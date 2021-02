Facebook: así puedes ver las publicaciones a las que le diste ‘me gusta’

Facebook continúa siendo una de las redes sociales más populares del mundo, ya sea en web como en sus versiones para iPhone y Android. A pesar de su fama, muchos internautas desconocen varios trucos de la plataforma, como por ejemplo encontrar las publicaciones a las que le dieron ‘me gusta’.

Reaccionar a memes, videos, gifs o cualquier otro tipo de publicación que se realiza en Facebook es la actividad constante de los usuarios; sin embargo, hay momentos en el que por la distracción actualizan el feed de la plataforma una vez que han dado like a un post sin saber lo que contenía, y cuando quieren encontrarlo ya es demasiado tarde.

Si te ha pasado esto más de una vez, te contamos que existe un truco bastante sencillo en la plataforma de Mark Zuckerberg, el cual puedes activar en solo cuestión de segundos. Para activar este método solo basta con hacer lo siguiente:

Cómo ver las publicaciones a las que le diste ‘me gusta’

Por si no lo sabías, la app cuenta con un registro de actividad, el cual te permite visualizar todo lo que has hecho en tu cuenta. En este apartado podrás ver las búsquedas realizadas, comentarios que hiciste y, por supuesto, tus ‘me gusta’.

Abre Facebook en tu celular (iPhone o Android)

Ingresa al botón de las tres rayas horizontales

Selecciona en Configuración y privacidad

Entra a Configuración

Deslízate hasta llegar a la opción de “Registro de Actividad”

Accede a este apartado

Busca la publicación a la que le diste me gusta en un determinado día

Por último, para verla solo basta con pulsar sobre el registro en concreto y el post aparecerá en tu pantalla.

Según detalla el portal El Androide Libre, el registro de actividad de Facebook está organizado de manera cronológica; es decir, la información se muestra de acuerdo a las fechas en que realizaste determinadas acciones, por lo que solo basta con buscar el día en concreto para encontrar la publicación a la que le diste ‘me gusta’.