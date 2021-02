Huawei Y7a: ¿conviene usar un teléfono de gama media sin apps de Google?

Llevaba casi un año sin probar un teléfono de Huawei. El último que tuve en mis manos fue el Mate 30 Pro, un smartphone de gama alta que destacaba en muchos aspectos, como su diseño (que incluía bordes redondeados) o sus cuatro cámaras traseras.

Recientemente, he tenido la oportunidad de probar el Huawei Y7a, un celular de gama media que, al igual que el mencionado anteriormente, no posee los servicios de Google; es decir, no tiene aplicaciones como YouTube, Gmail, Play Store, entre otras.

La presente reseña tiene como objetivo brindar mi experiencia con el teléfono, destacando los puntos positivos, así como los negativos. Quiero resaltar que, debido a la cuarentena, me fue imposible realizar una prueba de las cámaras, así que ese análisis lo dejaremos para después.

Diseño

Pese a que es un equipo bastante grande (165.65 mm de alto, 76.88 mm de ancho y 9.26 mm de grosor) es muy ligero (206 gramos de peso), por lo que puede usarse con una sola mano sin ningún problema. Al igual que otros de gama media, su cuerpo es de plástico.

Viene en tres colores bastante llamativos (oro rosado, azul profundo y negro mate), y la parte trasera se ensucia con facilidad con las huellas dactilares, por lo que debes estar limpiando la superficie constantemente o colocar el celular dentro de una funda.

Uno de los aciertos del Huawei Y7a es su lector de huellas lateral. Al no estar ubicado en la pantalla, nos permite desbloquear el celular con más facilidad y en cuestión de segundos, no importa que tengamos las manos mojadas.

En los últimos años, varias marcas están eliminando el puerto jack de 3.5 mm para que los equipos sean más delgados, incluso el Mate 30 Pro no lo tenía. Por fortuna, este smartphone lo mantiene, así que podrás conectar tus audífonos tradicionales.

Pantalla

Aunque me costó tener Netflix y YouTube en el Huawei Y7a (más adelante hablaré sobre la instalación de aplicaciones), luego de probar ambos servicios de streaming, quedé bastante satisfecho por su calidad de imagen y los colores vivos.

Gracias a su enorme pantalla de 6.67 pulgadas con resolución FullHD+ (2400 x 1800 píxeles), cualquier contenido multimedia (incluso videojuegos) que se reproduzca en el teléfono se verá bien, sobre todo en interiores y con el brillo al máximo.

Si revisas las fotografías, notarás que el smartphone no posee un notch en la pantalla. En su lugar, tenemos un pequeño agujero donde se encuentra la cámara frontal. Aunque a algunos les puede parecer molesto, te llegas a acostumbrar.

En caso no te guste y quieras deshacerte del orificio, la compañía china incluyó en ajustes una opción que permite a los usuarios ‘ocultar’ la cámara. El único problema es que perderán un poco de pantalla, por lo que no es recomendable.

Puedes ocultar el agujero de la pantalla en los ajustes del Huawei Y7a. Foto: Juan José López

Seguridad

El Huawei Y7a cuenta con un sensor de huellas digitales en la parte lateral. Si eres diestro, solo registra el pulgar derecho, pero si eres zurdo, se recomienda registrar el índice o medio de tu mano izquierda, dependiendo de tus gustos.

El equipo posee también reconocimiento facial que funciona a la perfección en lugares bien iluminados. Pero cuando estás a oscuras, demora un poco en reconocer tu rostro, por lo que en estos casos lo ideal es la huella dactilar.

El sistema operativo tiene además una opción para bloquear las aplicaciones instaladas, es decir, solo podrás usarlas si introduces un PIN. De esta forma protegerás tus chats de WhatsApp, tus fotos de Facebook, etc.

Huawei Y7a

Rendimiento

Durante el periodo de prueba, el smartphone nunca tuvo problemas de ‘lageo’, incluso cuando usaba varias apps pesadas de forma paralela. Esto se debe al procesador Kirin 710a y sus 4 GB de RAM. ¿Cuánto espacio tiene de almacenamiento?

Aunque el Huawei Y7a que estuve probando posee 128 GB de memoria interna, la versión que se venderá en Perú será de 64 GB. Si crees que es poco, debes saber que puedes ampliar la capacidad hasta 512 GB mediante una tarjeta microSD.

Si sueles utilizar tu celular para tareas básicas como realizar llamadas, enviar mensajes, usar redes sociales, no tendrás problemas. En caso de que lo uses para jugar, ten en cuenta que hay algunos títulos que no funcionan correctamente.

Fortnite, por ejemplo, no es compatible con el dispositivo. Sin embargo, Free Fire, otro battle royale muy popular entre los jóvenes, si puede instalarse correctamente y corre a la perfección. Otros juegos como Asphalt 9 y Pokémon tampoco presentaron errores.

Aunque si eres fanático del videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, te decepcionarás al ver que tu progreso (guardado en tu cuenta de Google) no podrá cargarse, por lo que te queda empezar desde cero creándote otra cuenta.

Batería

Un punto a favor del Huawei Y7a es que tiene una potente batería de 5000 mAh. Comenzaba a usarlo (con el 100% de carga) alrededor de las 7.00 a. m. y no tenía la necesidad de cargarlo durante todo el día, así que la autonomía está garantizada.

La carga rápida de 22.5 W también es otro aspecto a resaltar. Podrás llenar el total de la batería en poco tiempo y si lo conectas por cinco o diez minutos, te permitirá utilizar el smartphone por un par de horas.

Instalación de aplicaciones

Ahora nos toca hablar sobre el punto más polémico: la instalación de aplicaciones. Como ya mencionamos, este celular no tiene Play Store, la tienda que está presente en la mayoría de teléfonos con Android.

Aunque App Gallery (la tienda de Huawei) cuente con muchas aplicaciones, todavía no se compara a Play Store, por lo que tendremos que recurrir al clonado para pasar (de forma segura) nuestras apps favoritas al Y7a.

Usando Phone Clone (programa desarrollado por la misma Huawei) el usuario puede traspasar todas las aplicaciones de cualquier teléfono con Google a otro equipo que no tenga acceso a este servicio.

De esta forma podrás tener aplicaciones que no se encuentran en App Gallery, como Facebook, WhatsApp, Instagram o Netflix. Fue gracias a este método de clonación que pude probar la plataforma en el Huawei Y7a.

Sobre App Gallery

Algo curioso que noté es que, en caso App Gallery no cuente con la aplicación, de todas formas te la mostrará, pero te pedirá que la descargues de su página oficial (si es que la tuviera) o de webs como APK Mirror, APK Pure, entre otras similares.

Aunque estos portales aseguran que todas las aplicaciones que publican son seguras, es decir, no fueron modificadas, expertos en ciberseguridad no recomiendan bajarlas, ya que podrían incluir algún malware.

Incluso la misma Huawei sabe que las aplicaciones de estas webs no son confiables, ya que cuando queremos instalarlas nos mostrará una advertencia, como puede apreciarse en la imagen.

El teléfono te advierte cuando intentas descargar una app externa mostrada en App Gallery. Foto: Juan José López

Finalmente, otro punto que App Gallery debe mejorar son los filtros. Si buscamos Fall Guys, por ejemplo, veremos varios resultados que, supuestamente, son el videojuego, pero al instalarlo vemos que no lo es.

Quizás no lo sepas, pero esta entrega creada por Mediatonic todavía no tiene una versión para dispositivos móviles, lo que hay son copias hechas por desarrolladores desconocidos que están llenas de publicidad.