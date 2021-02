iPad: ¿son las tablets de Apple resistentes al agua?

Los usuarios de Apple tienen una noción más o menos clara sobre la resistencia de los iPhone al agua, tanto para salpicaduras como para cuando el teléfono se sumerge por unos segundos en el agua. Sin embargo, sí existe una duda bastante extendida sobre este punto para quienes usan los iPad.

A continuación, hablaremos de lo que las tablets de Apple ofrecen en dicho apartado.

Primero que nada: mantenlos alejados del agua

Más allá de las certificaciones ofrecidas, nunca hay que confiar demasiado en la resistencia que un dispositivo electrónico pueda tener al agua. Muchos sustos y sorpresas desagradables pueden evitarse si no los exponemos a dicho elemento. En el caso específico de los iPad, los puertos son la principal amenaza por el pase libre que dan al agua hacia su interior.

iPad: ¿son resistentes al agua las tabletas de Apple?

¿Qué dice Apple?

Si los usuarios tienen cierta noción sobre la resistencia al agua de los iPhone, tal como se dijo líneas arriba, esto se debe a que la compañía suele ser muy específica sobre la certificación con la que cuentan sus teléfonos para este aspecto.

No obstante, los iPad tienen un tratamiento distinto en su publicidad. Apple nunca especifica si alguna de sus tablets cuenta o no con alguna certificación de resistencia contra el agua. En esa línea, no existe garantía que cubra a los iPad contra algún problema relacionado a líquidos y salpicaduras.

En ese sentido, la respuesta oficial de Apple es que no. La compañía no brinda ninguna especificación sobre el tema, y por lo tanto, los usuarios deben dar por sentado que no existe resistencia alguna para estos dispositivos. Algunos pueden señalar que no se brinda una garantía ser tan raros los escenarios en que un iPad se moje (como sí es más probable con los iPhone), pero siempre es mejor no arriesgarse.