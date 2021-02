Twitter: creador podría añadir funciones de paga a su red social

Si bien Twitter no maneja la misma cantidad de usuarios a nivel mundial como Facebook o Instagram, la red social del pájaro azul se mantiene como la favorita de muchos. Sin embargo, parece ser que a su creador no le gusta que su plataforma dependa de los ingresos por publicidad, por lo que tendría nuevos planes para su app.

Por si aún no lo has notado, los anuncios publicitarios aparecen en nuestro timeline cuando navegamos por Twitter. Sin embargo, según el más reciente reporte de Bloomberg, conocido medio especializado en videojuegos y tecnología, se añadirían funciones de pago para no depender de los spots.

Aunque la plataforma representada por el pájaro azul resulta rentable, los ingresos por publicidad no han aumentado a diferencia de sus rivales. Es por ello que la compañía busca crear otras fuentes de ingreso a través de la app.

De acuerdo al portal El Androide Libre, entre las opciones consideradas se encuentra la de añadir un modelo de suscripción donde los usuarios paguen por acceder a características o herramientas exclusivas.

Otra de ellas sería mejorar Tweetdeck, un apartado que podría recibir nuevas funciones para los que adquieran la membresía. También estaría en la órbita agregar nuevas herramientas de analíticas o, incluso, más opciones de personalización, algo de lo cual carece la red social.

Por el momento, lo que se sabe es que en Twitter son muy cautelosos para añadir la monetización en la plataforma, ya que pasar de ser gratuita a ofrecer herramientas de paga podría ocasionar más pérdidas que ganancias.