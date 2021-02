¿Cómo evitar la publicidad que muestra AdFly, Linkbucks y otros acortadores?

Si sueles hacer descargas por internet, seguro habrás notado que los links suelen estar ocultos con acortadores. El problema es que algunos, como AdFly, Linkbucks, etc., muestran una excesiva publicidad, en ocasiones peligrosa para el usuario.

Ciertos anuncios mostrados por estos populares acortadores nos impiden cerrar la pestaña del navegador o nos quieren hacer creer que nuestra PC está infectada y que tendremos que descargar un ‘antivirus’ para poder limpiarla.

Si tu computadora no cuenta con un antivirus actualizado, lo más probable es que termine infectándose con algún malware. Para evitarlo, te mostramos una forma de saltarse la publicidad de AdFly, Linkbucks y otros acortadores similares.

Para lograr nuestro cometido, tendremos que descargar una extensión llamada Universal Bypass. Este programa está disponible para los navegadores más populares: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

La instalación es bastante sencilla, basta con ingresar a su web oficial y pulsar el botón ‘Get it Microsoft Edge add-ons’ o ‘Get it Firefox add-ons’, dependiendo del navegador que tengas instalado en tu PC.

En caso emplees Google Chrome, los pasos son un poco más complicados. Tendrás que descargar Universal Bypass (un archivo zip) y luego extraer el contenido de la carpeta en tu PC o laptop.

Posteriormente, deberás ingresar a los ajustes del navegador y buscar extensiones. Ahora activas el modo desarrollador y podrás ver la opción para cargar el archivo que descargaste al inicio.

Eso sería todo. Ahora cuando veas un enlace acortado con AdFly, Linkbucks u otro similar, no tendrás que esperar los 30 segundos de publicidad, ya que de forma automática serás dirigido al link original.