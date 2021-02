WhatsApp confirma que no actualizará sus políticas de privacidad hasta mayo

WhatsApp estuvo envuelto en una gran polémica a inicios de enero a tal punto que se hizo tendencia en redes sociales. Esto porque anunciaba, por medio de una notificación, que actualizaría sus políticas de privacidad el 8 de febrero de 2021.

Muchos usuarios se alarmaron al recibir esta notificación, ya que pensaron que WhatsApp tendría acceso a toda la información que comparten en sus chats. Sin embargo, la app publicó un listado detallando que no tendrán acceso al siguiente contenido:

WhatsApp no puede ver tus mensajes privados o escuchar tus llamadas. Tampoco puede Facebook

WhatsApp no mantiene registro de a quién llamas o mensajeas

WhatsApp no puede ver tu localización compartida y tampoco puede Facebook

WhatsApp no comparte tus contactos con Facebook

Los grupos de WhatsApp permanecen privados

Puedes programar tus mensajes para autoeliminarse

Puedes descargar toda tu información.

A pesar de que WhatsApp reafirmó que no compartiría los mensajes con Facebook, cada vez eran más los usuarios que lo criticaban por la actualización de sus políticas de privacidad y decidían migrar a otros servicios como Telegram o Signal.

Para detener esta migración, los creadores del aplicativo publicaron un comunicado en su blog oficial donde la compañía señaló que a nadie se le suspenderá la cuenta el 8 de febrero y que iniciarán una campaña para explicar mejor sus términos y condiciones de su nueva política de privacidad.

“Tomaremos una serie de medidas para aclarar la forma en que funcionan la privacidad y la seguridad en WhatsApp. Luego, pediremos gradualmente a los usuarios que revisen la política antes de que se habiliten las nuevas opciones para empresas el 15 de mayo”, expresan.

“Agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros, así como a los muchos otros que ayudaron a difundir los hechos y detener los rumores. Seguiremos esforzándonos por hacer que WhatsApp sea la mejor manera para comunicarse de forma privada”, culmina el comunicado.

Mensaje de WhatsApp en Twitter. Foto: captura de Twitter

Esto quiere decir que el 8 de febrero no le pasará nada a tu cuenta de WhatsApp si es que no has aceptado las nuevas políticas de la plataforma, ya que la actualización fue postergada para el 15 de mayo de 2021.