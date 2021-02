Huawei actualizará el procesamiento de datos de usuarios en HMS Core

Usuarios que utilizan un smartphone de la marca Huawei se vieron sorprendidos luego de que la fabricante les envíe una notificación donde anuncia que la actualización de HMS Core (Huawei Mobile Service) traerá cambios en el procesamiento de sus datos personales.

El anuncio, como era de esperarse, alarmó a muchas personas, luego de lo sucedido con WhatsApp y la actualización de sus políticas de privacidad; sin embargo, lo que planea hacer Huawei es totalmente distinto y aquí te explicamos los motivos.

Huawei anuncia actualización de HMS Core

La notificación de HMS Core señala lo siguiente: “Debido a las actualizaciones del servicio, realizamos algunos cambios sobre cómo procesamos sus datos personales. Para obtener más información acerca de estos cambios, así como acerca de sus derechos y opciones, presione CONTINUAR”.

¿Qué planea hacer Huawei con la actualización de HMS Core?

Por si no lo sabías, Huawei Mobile Services es un conglomerado de servicios que permiten determinadas funciones importantes para el uso de un smartphone de la compañía. Por ejemplo, se encuentran los servicios de ID de Huawei, herramientas de mapa, localización y seguridad para aplicaciones, los cuales se actualizan automáticamente.

No obstante, el portal Unocero señala que según los términos de servicio de HMS, la compañía explica que cuando la función de estadísticas de ID de anuncios se encuentre habilitada, la información personal se usará para evaluar y mejorar el rendimiento de los identificadores de anuncios. Pero, a su vez, los usuarios tendrán la potestad de cancelar dicha opción o no.

Por otro lado, Huawei también cuenta con una función llamada anuncios personalizados, que tiene como objetivo utilizar los datos personales de los usuarios para ofrecer anuncios a través de los servicios de HMS Core y aplicativos de terceros por medio de la plataforma anuncios de Huawei.

La fabricante de smartphones hace hincapié en la ubicación de los usuarios que corresponde al servicio localización de HMS Core, que permite calcular el lugar donde se encuentra el dispositivo en función de las localizaciones de las zonas WiFi y torres de telecomunicaciones.

Si el usuario decide habilitar esta función, se mejorará la precisión de los servicios que estén basados en la ubicación, según las nuevas políticas. Asimismo, la actualización del HMS Core también hace referencia al manejo de datos para brindar una experiencia publicitaria más personalizada.

No obstante, los usuarios podrán deshabilitar cada una de las opciones de esta actualización, por lo que no debe haber mayor preocupación, puesto que no es obligatorio.