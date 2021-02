Google Chrome: uno de los plugins más usados es eliminado por malware

Alerta. Si eres de los que suele instalar extensiones a Google Chrome para personalizar tu experiencia en la web, entonces debes revisar cuanto antes el no tener instalado uno de los plugins más famosos de la plataforma: The Great Suspender. ¿La razón? Fue eliminada por contener malware.

El hecho tomó lugar hace unas horas. Chrome Web Store la retiró de su tienda oficial y todo el que la tenga instalada ahora puede ver este mensaje en su menú: “Esta extensión contiene software malicioso”.

¿Qué es The Great Suspender?

Este plugin fue uno de los más famosos del navegador de Google por resolver —parcialmente— el que quizá es su principal problema: el uso memoria RAM. La herramienta funcionaba al suspender automáticamente toda pestaña que no estaba siendo utilizada a fin de ahorrar el consumo de memoria.

Quizá lo más grave e insólito de este hecho es que The Great Suspender gozó de buena popularidad por su transparencia, ya que fue, por mucho tiempo, open source. Lo que quiere decir que cualquier usuario podía revisar su código fuente (publicado en GitHub) y comprobar que no hacía nada malicioso.

Sin embargo, lo que muchos usuarios quizá nunca conocieron fue que Dean Oemcke, creador original, vendió la herramienta a una compañía desconocida. Desde entonces, las actualizaciones de la misma comenzaron a agregar características que la conectaba a servidores de terceros y hasta permitía a desarrolladores ejecutar código remotamente con todo tipo de fines: insertar anuncios, redirigir a sitios web y otros.

Algunos usuarios lograron notar a tiempo tales cambios, pero muchos no se enteraron hasta ahora que Google la bloqueó directamente. Actualmente, pese a que la app ya no está disponible, otras funciones de Chrome, como Tab Freeze, hacen casi el mismo trabajo y de manera oficial, por lo que ya no resulta tan necesaria.