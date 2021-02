Samsung: usa el ‘Modo dormir’ para mejorar la alarma de tu Galaxy

El uso responsable de los smartphones es un valor que han ido integrando las principales marcas de tecnología durante los últimos años. Este parte del concepto de ‘bienestar digital’, que busca concientizar al usuario sobre el tiempo que pasa frente a su dispositivo, al que Samsung viene dando especial atención.

Gracias a las funciones que responden a esta tendencia, podemos hacer que nuestro teléfono no nos interrumpa cuando buscamos desconectarnos. En esa línea, Samsung está integrando estas herramientas con algunas mejoras en su reloj para los millones de usuarios que utilizan alarmas para despertarse.

El ‘Modo dormir’

Esta función ha sido integrada directamente en el reloj de Samsung, pues la compañía encontró conveniente ubicarla junto a otras de las más usadas en dicho apartado. No obstante, por ahora se encuentra solo en terminales con actualizados al software de One UI 3.1, pero irá integrándose paulatinamente a todos los Galaxy que estén con One UI 3.0.

Según se indica en medios como Android Police, el modo hora de dormir se integra en la pestaña Alarma. Desde allí, el usuario será redirigido a una nueva pestaña de configuración, donde deberá indicar la hora a la que habitualmente se va a dormir y la hora de despertarse. Así, cuando esos horarios lleguen en el día a día, el teléfono cambiará automáticamente a la escala de grises cuando el momento de ir a descansar esté cerca.

Otra novedad está en que los usuarios integrar la alarma con las luces o la TV para ayudarlos a despertarse, siempre que estas sean ‘smart’. Esta función también puede integrarse con los Galaxy Watch para un detallado monitoreo del sueño.