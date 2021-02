Huawei Y7a: ¿cómo clonar fotos, videos y apps que tengas en otro teléfono?

Debido al veto de Estados Unidos, los teléfonos inteligentes de Huawei no tienen acceso a los servicios de Google, por lo que muchas personas no pueden tener algunas aplicaciones que solo están disponibles en Play Store.

Por fortuna, existe un método que te permitirá clonar todas las aplicaciones que tengas instaladas en otro celular y pasarlas a un smartphone de Huawei que no tenga los servicios de Google, como el Y7a, P40, Mate 30 Pro, etc.

De esta forma, evitas descargar aplicaciones de páginas no autorizadas. Recordemos que las APK publicados en sitios extraños podrían haber sido alteradas, es decir, no son muy confiables y es recomendable no instalarlas.

Vale resaltar que este método no solo transfiere las apps, sino también las fotos, videos y contactos,. Lo único que no puede clonar es YouTube, Gmail, Google Drive, Play Store u otras aplicaciones similares.

¿Cuáles son los pasos?

1. Primero deberás descargar Phone Clone en ambos smartphones. Los últimos celulares de Huawei, como el Y7a, vienen con esta aplicación instalada desde fábrica

2. Ejecuta la app y verás que aparecen dos opciones. En el teléfono nuevo elige la primera y en el antiguo escoge la segunda

3. El teléfono nuevo mostrará un código QR, el cual debes escanear con el celular viejo

4. Los teléfonos se vincularán y nos mostrarán una lista de los archivos que queremos pasar

5. Aquí podemos elegir fotos, videos, contactos u otro tipo de información que queremos clonar. Recuerda que mientras más información transfieras, eso significa que tomará más tiempo.

Eso sería todo, cuando la transferencia termine, la información de tu antiguo smartphone habrá sido copiada en el Y7a, P40, Mate 30 Pro o cualquier otro celular de Huawei que no tenga acceso a Play Store.