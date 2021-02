Apple ya no firma iOS 14.3: ¿qué consecuencias tiene para tu iPhone?

Han pasado pocos días desde que podemos disfrutar de las novedades de iOS 14.4 tras su lanzamiento oficial, pero han sido suficientes como para que Apple se olvide de la versión anterior. La compañía ya ha dejado de firmar iOS 14.3, la antigua versión de los iPhone en la que todavía muchos usuarios permanecen, por no haberse enterado de que existe una nueva actualización o por miedo a que se presenten fallos. En este post te contamos qué significa que la compañía de Cupertino haya dejado de firmar esta versión.

Durante los últimos días se lanzó de forma oficial iOS 14.4, por lo que Apple dejó de firmar la versión de iOS 14.3, que le antecedía pero que aún conservan muchos usuarios que todavía no actualizan sus iPhone. A continuación, te explicamos las implicancias de ello y qué ocurriría si no actualizas tu smartphone.

Primero: es una medida habitual de Apple

Si recién te volviste usuario de la ‘Manzana’ o nunca estuviste muy enterado sobre este aspecto de tu teléfono, es bueno aclarar que se trata de algo normal dentro de los procesos de Apple cuando se lanza una actualización de iOS.

Entre las primeras implicancias está que, una vez que actualizas a la última versión, no podrás regresar a la anterior. Por ejemplo, si tu iPhone ya cuenta con iOS 14.4, no habrá manera de volver a iOS 14.3 o a cualquier versión anterior del sistema operativo.

Las nuevas actualizaciones pueden traer funciones interesantes para los usuarios. Foto: Movil Zona.

Existen métodos ‘alternativos’ para lograrlo, pero no cuentan con la verificación de Apple y pueden resultar inseguros o ineficaces. En esa línea, la compañía no se responsabiliza ante cualquier problema que tu dispositivo pueda sufrir por permanecer o haber regresado a la versión anterior de iOS.

Cada vez que el software se actualiza, la compañía implementa correcciones de errores y parches de seguridad que lo optimizan. Por ejemplo, se reportó en iOS 14.3 algunas vulnerabilidades que ya no están en iOS 14.4, por lo que Apple no asumirá cualquier problema que haya tenido un usuario por no actualizar el teléfono. Además, en caso de que tu iPhone tenga algún fallo y esté cubierto por la garantía, lo primero que harán en el servicio técnico es traerlo a la última versión.

¿Y qué pasa si sigues en iOS 14.3?

Nada malo. Tu teléfono no va a bloquearse y, posiblemente, podrás permanecer en dicha versión todo el tiempo que desees. Sin embargo, siempre es aconsejable tener tu iPhone en la última versión disponible de iOS para que se encuentre más optimizado y menos presto a errores. También sirve para reforzar aspectos tan importantes como la privacidad y la seguridad.

Actualizar a la última versión siempre es lo más conveniente. Foto: La Manzana Mordida.

La siguiente actualización será la de iOS 14.5, que actualmente se encuentra en fase beta. Se trata de una versión bastante esperada por los usuarios de la ‘Manzana’, pues esta contará con la novedad de permitir los desbloqueos faciales del iPhone aún cuando el dueño del teléfono lleva una mascarilla puesta.