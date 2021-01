¿Qué hacer si se pone amarilla la pantalla de tu iPhone 12?

Desde que los iPhone 12 fueron puestos a la venta, no son pocos los usuarios que vienen señalando que la pantalla del dispositivo se ve amarilla. Esta peculiaridad, por supuesto, no es normal y no debería ocurrirle a pantallas de una tecnología avanzada como la del último teléfono de la manzana.

Aprovechando que la garantía de esta generación de iPhone sigue vigente para todos los usuarios del mundo, te damos algunas recomendaciones sobre lo que podrías hacer al respecto.

Apple no se ha pronunciado

De momento, se mantiene la incertidumbre sobre esta falla en la última generación de los iPhone. No se ha dado un pronunciamiento de Apple al respecto, ni de Samsung y BOE, que son los fabricantes de estas pantallas. Por eso, se desconoce aún si esto obedece a problemas de fábrica que pueden afectar potencialmente a todos los iPhone, o si se trata de algún error de calibración que solo incluye a un lote de unidades.

Si bien no sabemos cuál es el origen de esta falla, te guiamos igual en cuanto a tus alternativas y pasos a seguir.

Opciones en los ajustes del teléfono:

Todo hace indicar que este es un problema de hardware, aunque no puede descartarse del todo que la pantalla se encuentre bien y el problema de origen esté en el software. Primero hay que ver si no tienes una configuración no deseada en tu pantalla.

Reinicia tu iPhone

Un proceso en segundo plano podría estar ocasionando este fallo de manera puntual. Aunque parezca bastante simple, pero por si ese fuera el caso, vale la pena apagar y prender el iPhone para ver qué ocurre. El problema de la pantalla amarilla parece ser de hardware, pero vale la pena hacer este primer descarte.

Foto: Hablandodemanzanas

Comprueba la actualización del software

También tienes que asegurarte de que el iPhone cuenta con la última versión de iOS disponible. Para revisarlo entra en en Ajustes > General > Actualización de software, y comprueba si hay alguna versión pendiente que puedas instalar.

Foto: La Manzana Mordida

Comprueba estos ajustes de pantalla

Hay ajustes que podrían estar afectando al color, la intensidad o el brillo que tiene la pantalla del dispositivo. Prueba con estas configuraciones para comprobar si activando o desactivando alguna de ellas, el problema se soluciona. El modo oscuro, el brillo, la función True Tone, el Night Shif. Sobre todo esos dos últimos pueden provocar que la pantalla se vea distinta a lo normal.

Entrando en Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto, podrás activar la inversión de colores o manipular los filtros de color. Alguna de estas configuraciones podría haber sido cambiada.

Foto: La Manzana Mordida

Restaura el iPhone

Formatear el iPhone representa una medida bastante incómoda, pero también es necesaria como último descarte de que el problema esté en el software. Para esto, te recomendamos que la restauración se dé a través de iTunes, sea en una computadora de Apple o de Windows, para poder guardar el total de tu información.

Hecho esto, restaura el terminal sin copia de seguridad, como si fuera un iPhone totalmente nuevo y que reiniciarás desde cero. Si esta medida y todas las anteriores no funcionaron, toca apelar a la garantía del teléfono.

Si estás dentro del período de devolución

Tras todos los descartes anteriores, si el problema persiste es porque tu pantalla presenta fallas de hardware. En ese caso, según la compañía en la que hayas comprado el dispositivo, existe un tiempo determinado (generalmente entre una y dos semanas) en que una falla de este tipo deviene en una devolución o en un cambio por otro iPhone nuevo.

Para poder acudir a este derecho de la garantía, recuerda siempre guardar los comprobantes de pago tras la compra del dispositivo.

Pasado el periodo de devolución

Si ya no te encuentras dentro de la fecha en que se puede cambiar el dispositivo, cuentas aún con el servicio técnico gratuito que por norma está incluido en tu compra. En el caso de Perú, puedes acudir con tu equipo y su respectivo comprobante de pago al servicio técnico de iShop, que cuenta con la certificación oficial de Apple.

Foto: Infomarketing

Recuerda que la marca de la manzana cuenta con una garantía original internacional de hasta un año después de la fecha de compra de un equipo. Entonces, encontrándonos a inicios de 2021 y si consideramos que el iPhone 12 salió a la venta en octubre de 2020, todos los usuarios mantienen aún ese derecho al que pueden recurrir.