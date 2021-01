ASUS Zenbook Flip S Review: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla?

El 2020 dejó un mercado fuertemente orientado hacia el teletrabajo, con propuestas ligeras y altamente capaces, enfocadas a ocupar el espacio principal de la productividad, aquella que nos acompaña en casa desde hace meses. Entre todas las ofertas disponibles, la Zenbook Flip S de ASUS fue una de las últimas en arribar, por lo que es una pieza que da a notar el camino que la industria tomó en los últimos nueve meses.

En La República, tuvimos la oportunidad de probarla por un par de semanas, Este es el análisis y reseña orientado al más profundo y notorio de sus conceptos: el del 2 en 1, es decir, una laptop y tablet a la vez para el teletrabajo. ¿Vale la pena? Aquí nuestro review.

Diseño

Partimos con la premisa de que las ventajas de hardware que la Zenbook Flip S posee carecerían de una adecuada base –o hasta de competitividad–, si no se adaptan a las otras. Comencemos por lo externo.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

Puedes girarla 360 grados

Lo primero a notar es que esta laptop tiene la facultad de doblar el panel de su pantalla de 13,3 pulgadas hasta casi los 360 grados, convirtiéndose automáticamente en una tablet de idénticas prestaciones con Windows 10.

El material exterior del chasis y demás áreas con las que entraremos en contacto (este concepto requerirá mucho de eso) es del aluminio frío tan presente en la industria. Por supuesto, el matiz es el acostumbrado en ASUS, quienes apuestan por la elegancia. Más allá de eso, y debido a su ligero peso (1,2 kilos aproximadamente) sorprenderá la cantidad de veces que estarás tocando el teclado en el modo tableta por la parte de atrás, así que hablemos de este también.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

Teclado y trackpad

El teclado de la Zenbook Flips S es generoso para lo que podemos esperar de este tamaño. La distribución de las teclas en el marco resulta óptima para no sentirse incómodo con manos grandes y tanto el viaje como el sonido de cada una son más satisfactorios que problemáticos. Por otro lado, sus luces con brillo a tres niveles potencian la elegancia y practicidad para trabajar a oscuras.

A esto hay que sumarle el nunca ausente plus de ASUS de colocar un trackpad con propuesta doble, esta vez, un numpad que podemos activar fácilmente con medio segundo de presión en la esquina superior derecha. Tras mucho uso, debemos decir que el trackpad ofrece una respuesta de alta a premium, similar a las MacBook.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

Pantalla y ASUS Pen

Un tercer punto que no debe pasar desapercibido es la inclusión del ASUS Pen, que acompaña al otro gran elemento externo de la Flip S: su ambiciosa pantalla de tan solo 13,3 pulgadas, 4K (3840 x 2160), OLED, táctil, validación PANTONE y a 60 Hz. Evidentemente, el punto más fuerte de la portátil. ¿Para qué convendrá mejor?

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

Uso práctico

No es una laptop gamer

Decidí deliberadamente dejar las especificaciones técnicas de la ASUS Zenbook Flip S para el final. Los usuarios ya experimentados en este tipo de setups comprenderán que una pantalla de semejantes prestaciones ofrece lógicamente una mínima de performance gráfica especializada, pero es necesario separar esta portátil de las mayores ambiciones gaming. En primer lugar, porque no es una laptop para ese propósito, y en segundo lugar, porque si queremos jugar hay mejores opciones sacrificando un poco otros aspectos.

Entonces, ¿para qué sirve?

Los dos exclusivos en un producto como este son la destacada configuración de pantalla y el ASUS Pen de alta calidad que detallaremos a continuación. A estas les acompaña una filosofía de uso que puede definir una compra: el 2 en 1. La ASUS Zenbook Flip S es, por lo tanto, una herramienta de teletrabajo (laptop con procesador premium) con potencial artístico de maletín (portabilidad de tablet y stylus). ¿Es esto algo bueno?

Para responderlo, interiorizaremos en los usos prácticos, solo posibles con este hardware:

Sketch y dibujo ‘on the go’

Un panel 4K con rápida respuesta táctil solo necesita un buen stylus que le haga justicia. Afortunadamente, el ASUS Pen que llega de fábrica con la Zenbook Flip S, pasa la prueba. Sus 4096 niveles de presión son suficientes incluso para algunos trabajos profesionales, y la practicidad de su diseño lo hace difícil de extraviar. Quizá su mayor punto en contra es que cuenta con solo un botón (configurable en software), pero su inclusión ya es un plus. Además, es compatible con Windows Ink.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

Bisagras sin magnetismo

Por supuesto, para dar rienda a tu imaginación, seguramente querrás deshacerte visualmente del teclado que poco aportará a tus dotes más artísticos. Para ello deberás hacer uso de la bisagra, que girará hasta que el propio panel trasero choque con la parte inferior, pero sin ningún magnetismo que lo adhiera o que al menos evite que la pantalla siga su inercia.

La experiencia no es incómoda y de por sí no representa una molestia constante que arruina el concepto de tableta, pero es probable que, en ocasiones, queramos hacer uso de ambas manos para mantener la pantalla a nuestro recaudo, lo que ya es de por sí una necesidad. Pese a que esta es la primera portátil 2 en 1 que reseño, sé que modelos anteriores, como el UX370UA sí contaban con pequeños magnetismos para evitar esta situación.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

Otros usos del modo tablet

En un caso u otro, el hecho es que tenemos una tablet a disposición con una de las pantallas más lúcidas en el mercado, aunque sea pequeña para su categoría. La fluidez del NanoEdge, los 60 Hz y la experiencia touch es otro fuerte. Una prueba fehaciente que llega de cajón es la lectura de cómics y la visualización de contenido multimedia.

Agrandar y hacer todo tipo de acciones entre imágenes, con los gestos soportados por la pantalla de la Flip S es una buena experiencia, quizá el mayor pasatiempo que le di en mis tiempos libres (especialmente por la novedad de la misma) es la lectura de cómics. Acercarse a cada viñeta y deslizarse poco a poco por la historia en esta configuración casi no tiene par.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

La experiencia con películas puede comprometerse un poco si dependemos del audio de sus parlantes. El volumen no es el más fuerte, pero es algo esperable de una ultradelgada convertible. Quizá por eso incluyeron el adaptador de 3,5 mm a USB-C.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

Buena entrada, regular salida

Hablando de sonido, quizá la mayor característica en este aspecto se concentre en la productividad. La cancelación de ruido con inteligencia artificial marca la diferencia, pero solo es un punto a favor para este incipiente mercado, aunque bastante fuerte.

Pese a ello, la cámara web integrada no mejora la mala reputación de estas en este tipo de productos. Solo 720p y con una gama de colores poco llamativa. Aun así, soporta reconocimiento facial, característica que destacó en las pruebas por su rapidez.

Pocos puertos

Quizá ya lo hayas notado, pero una fuerte desventaja recae en los pocos puertos de conectividad que ofrece:

2 puertos USB-C (ambos con Thunderbolt 4)

1 puerto USB 3.2 de tipo A (1ra generación)

1 puerto HDMI 2.0

Si planeas hacer de esta laptop tu principal herramienta de trabajo, será vital considerar comprar un dongle.

Teletrabajo

Las pruebas de teletrabajo hechas con la Zenbook Flip S fueron positivas gracias a la buena calidad del trackpad. Esto ya es un punto en común en la mayoría de laptops de esta categoría y vale aclarar que esta no es la excepción.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

¿Qué no hace tan bien?

En el uso diario, fue notorio para mí la facilidad con la que el chasis acumula polvo. No es un problema menor pues recordemos que las configuraciones de ultradelgadas son ya una preocupación para la temperatura y la viabilidad en ambientes no tan seguros.

Otra deficiencia fueron algunos bugs a la hora de cambiar de modo laptop a modo tablet. Por momentos, el cambio no ocurría o provocaba el reinicio del controlador de video.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

Por supuesto, estos podrían haber sido ocasionados por software (especialmente por la transición de modo tableta nativa de Windows) pero no dejó de suceder aun con la última actualización a la que tuve acceso (Windows 10 20H2). La fácil salida del modo tableta —debido a que el panel trasero no se adhiere por completo (por la falta de imanes o algo que lo sostenga)— hizo más difícil esta situación, pero no es algo que arruine la experiencia por más de unos segundos.

Rendimiento

Hasta ahora, todo lo que hemos señalado de la Zenbook Flip S de ASUS hace referencia a su versatilidad, y para que una portátil, especialmente de este tamaño, sea versátil, la base de hardware interno debe dar la talla. Este sí es el caso.

Una Intel Core i7 de onceava generación, junto a 16 GB de RAM y una SSD de 1 TB PCIe 3.0 (todo como máximo) sostiene toda la capacidad en performance, en experiencia gráfica, velocidad y fluidez de la Zenbook Flip S. Estos puntos la convierten en un producto premium.

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

Temperatura

Una mala noticia es que, así como muchos otros productos de la categoría, la Flip S adolece de temperaturas notorias para el uso prolongado en las palmas de las manos. Son más tangibles en la parte superior del teclado. Este no es un escenario poco común en laptops de tan poco grosor, pero puede preocupar a cualquiera. El ruido emitido por los ventiladores es, a propósito, muy suave y llevadero.

Ficha técnica

Estas son las especificaciones completas de la Zenbook Flip S UX371E a la que tuvimos acceso en La República:

Especificaciones ASUS Zenbook Flip S Procesador Intel Core i7-1165G7 (2.8 GHz y hasta los 4.7 GHz) RAM 16 GB LPPDDR4X a 4.266 MHz Almacenamiento 1 TB SSD NVME Gráficos (Integrados) Intel Iris XE Pantalla 13,3 pulgadas, OLED 4K a 3840 x 2160 pixeles a 60 Hz Touch-Screen Validación PANTONE Audio Parlantes Hamon-Kardon Dimensiones 305 x 211 x 13,9 milímetros Peso 1,2 kilogramos Cámara web 720p y reconocimiento facial por infrarrojo Puertos 2 puertos USB-C (ambos con Thunderbolt 4)

1 puerto USB 3.2 de tipo A (1ra generación)

1 puerto HDMI 2.0

Adaptadores para Ethernet y jack de audio de 3,5 mm Conectividad Bluetooth, 802.11ax

Wi-Fi 6 Sistema operativo Windows 10 Batería 67 Wh Precio 6,.999 soles

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

ASUS Zenbook Flip S: ¿conviene una tablet con buen stylus en una laptop de gran pantalla? [REVIEW]

¿Gaming?

Vale aclarar que las capacidades gaming de una Intel Core i7 con Intel Iris Xe integrado bastan y sobran para una buena cantidad de juegos AAA. Nuestras pruebas no fueron a los límites, pero títulos como Rocket League, Fall Guys y demás indies con amplia popularidad fueron exitosos, destacando una gran fluidez posible gracias al combo de la unidad SSD, que elimina muchos tiempos de carga. El gaming en línea también se beneficia por la presencia de Wi-Fi 6 y por la acertada inclusión de un adaptador USB-C a Ethernet.

Por último, la batería. En la cotidianeidad, la ASUS Zenbook Flip S requerirá de una o dos cargas diarias en uso intenso diario. Nuestro caso estuvo centrado en el teletrabajo y el contenido multimedia. Por supuesto, la brillante pantalla exige fuertes sumas de energía, y su batería garantiza un mínimo de 7 horas sin exigencias gráficas fuertes (como el gaming, por ejemplo).

Conclusión

Aspectos técnicos:

Diseño externo: 9.25

9.25 Rendimiento (hardware interno): 9

9 Pantalla (visual): 9,75

9,75 Sonido: 7

7 Conectividad: 7

Aspectos prácticos:

Portabilidad: 9,75

9,75 Autonomía de batería: 8

8 Conveniencia del modo tableta: 8,5

8,5 Teclado y trackpad: 9.5

9.5 Conveniencia para el teletrabajo: 9.5

Nuestro puntaje: 8.7

Pros y contras