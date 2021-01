Desde que WhatsApp anunció un cambio en sus términos y condiciones, miles de personas (que no quieren aceptar las nuevas políticas) están utilizando aplicaciones alternativas como Telegram o Signal, esta última fue recomendada por Elon Musk.

Sin embargo, una buena cantidad de usuarios no desea migrar a otra plataforma. Si tu eres uno de ellos, debes saber que un experto en ciberseguridad sugirió hacer tres cambios en la configuración de la aplicación de mensajería.

Según detalla RT, que toma como fuente a Forbes, el especialista en seguridad informática Zak Doffman aseguró que WhatsApp “aún se puede usar”; sin embargo, es recomendable “hacer tres cambios para mantenerse a salvo”.

De acuerdo a la publicación, el problema no son los mensajes (ya que están cifrados de extremo a extremo y solo el usuario puede verlos). Sin embargo, no ocurre lo mismo con los metadatos (información sobre tu equipo, contactos, ubicación, etc.)

¿Cuáles son los cambios?

1. El especialista recomienda evitar el contenido malicioso como enlaces y archivos adjuntos que te llegan por WhatsApp. Asimismo, sugiere deshabilitar la opción de guardado automático de imágenes

2. Para evitar que hackers secuestren tu cuenta, el experto en ciberseguridad también aconseja obtener el número que ofrece la verificación en dos pasos de la app de mensajería instantánea

3. Finalmente, Doffman sugiere deshabilitar las copias de seguridad, ya que (al tenerla activada) WhatsApp puede copiar todo tu historial de conversaciones y subirlo a la nube de Google o Apple.