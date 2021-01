Google amenaza con cerrar en Australia si se aprueba ley

En Australia, un proyecto de ley propone que los motores de búsqueda —entre los cuales se encuentra Google— deben pagar a los portales de noticias para incluir sus enlaces en los resultados de búsqueda. No obstante, en Mountain View se negaron rotundamente y aseguran que se retirarán de dicho país si se aprueba la condición.

Al parecer, el debate en Australia se da por la difícil situación que estarían atravesando algunos portales de noticias para adaptarse a la era digital con constante conexión. Algunos de estos outlets señalan directamente a gigantes como Google y Facebook de sus pérdidas.

Fue la Comisión de competencia y consumidores de Australia (ACCC, por sus siglás en inglés) la que propuso un nuevo paradigma para los portales web, indicando que plataformas como Google y Facebook deberían pagarles para mostrar sus historias y enlaces a sus webs.

La situación se agrava si consideramos que Google no puede simplemente negarse a mostrar enlaces de sitios de noticias australianos, debido a que la regla de no discriminación los obliga a tratar a todos los portales por igual, con pago o no.

El pasado viernes, Google envió un mensaje al senado australiano a través de Mel Silva. Él precisó que la compañía “no tendría opción” más que cerrar sus operaciones en Australia si la imposición se da. También agregó que esto generaría un “precedente insostenible para su negocio y la economía digital”.

Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, apoyó a Google. “La habilidad de enlazar libremente —lo que quiere decir: sin limitaciones respecto el contenido del portal enlazado, y sin cuotas monetarias— es fundamental para cómo opera la web”, apuntó.