Motorola One Fusion Review: lo bueno y lo malo del teléfono con gran batería

A fines de 2020, llegó al Perú el nuevo teléfono de gama media de Motorola. Se trata del One Fusion, que ha llamado la atención de los usuarios por su diseño y una gran batería de 5.000 mAh, característica que le da gran autonomía.

Sin embargo, este dispositivo también destaca por su cuádruple cámara trasera y su procesador Qualcomm Snapdragon 710. Hemos podido probar este smartphone durante algunas semanas y, a continuación, te explicamos lo bueno y lo malo de este teléfono.

Diseño del Motorola One Fusion

Al igual que muchos equipos de la misma categoría, el Motorola One Fusion está construido completamente en plástico, lo que permite que el equipo sea más liviano y fácil de utilizar, y no se resbale o raye con facilidad, a cambio, obviamente, de una sensación menos premium.

En la parte frontal, tiene un amplio panel LCD con marcos laterales amplios, mientras que los bordes superior, y sobre todo el inferior, son más anchos. Esto hace que el efecto “todo pantalla” sea menos pronunciado.

Pantalla del Motorola One Fusion. Foto: Edson Henriquez.

En el lado derecho, está el botón de encendido/apagado, el botón de volumen y el botón de Google Assistant, mientras que en el lateral izquierdo, se encuentra la bandeja o ranura para introducir la tarjeta SIM.

En cuanto a las conexiones, hay un jack de 3,5 mm para conectar auriculares o micrófonos en la parte superior y un puerto USB tipo C en la zona inferior del teléfono de Motorola.

Parte inferior del Motorola One Fusion. Foto: Edson Henriquez.

La parte trasera del Motorola One Fusion tiene un acabado gradiente que va del centro a los costados. Asimismo, justo en el centro del dispositivo, hay un pequeño sensor de huellas que funcionará correctamente y de manera rápida siempre y cuando se haya posicionado bien el dedo.

También, hay un módulo estilo semáforo en donde se alojan tres sensores de la cámara trasera del dispositivo, por encima de este, se encuentra un sensor más y un flash LED a su lado derecho.

Cámara trasera del Mototola One Fusion.

En líneas generales, el teléfono se siente cómodo a la mano, al igual que los botones de subir y bajar volumen, encendido y (la novedad) el botón de Google Assistant, los cuales se presionan con facilidad y ofrecen un buen tacto de recorrido, y hasta ofrecen texturas distintas para reconocerlos.

Pantalla del Motorola One Fusion

El Motorola One Fusion tiene una pantalla LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720 píxeles), lo que da como resultado una densidad de 270 píxeles por pulgada, formato Max Vision de 20:9 y un pequeño notch de tipo gota, ubicado en la parte central para contener la cámara frontal.

En cuanto a ajustes de pantalla, está la opción de Luz nocturna, que le da un tono ambar a tu panel, y que permitirá leer o ver mejor en lugares con luz tenue. Asimismo, se encuentra un brillo adaptable que se ajustará automáticamente según el ambiente y las actividades que hagas. Respecto a los colores de pantallas, hay tres modos: Saturados, Mejorados y Natural.

Colores del Motorola One Fusion. Foto: captura LR.

También ofrece la configuración de Estilos, que permitirá seleccionar la fuente, color, forma y el diseño que se quiere ver en la pantalla del Motorola One Fusion.

Colores del Motorola One Fusion. Foto: captura LR.

El tema oscuro está presente en el Motorola One Fusión. Al activarlo por primera vez, se advierte que las aplicaciones también pasarán a este modo de interfaz.

Modo oscuro del Motorola One Fusion. Foto: captura LR.

Rendimiento y autonomía del Motorola One Fusion

En el interior del Motorola One Fusion, hay un procesador Qualcomm Snapdragon 710, chipset de ocho núcleos que corren a 2,2 GHz, que está acompañado 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Este conjunto de hardware ofrece un buen rendimiento en general. Las aperturas de aplicaciones son rápidas y no presentan lag, el movimiento a través del sistema es fluido y la ejecución de juegos es suficiente; para esto, se probó el smartphone con títulos pesados como el Call of Duty, y no hubo caídas de cuadros por segundos ni sensaciones de estar frente a un equipo de baja performance.

Por otro lado, lo más atractivo de este nuevo One Fusion es su batería, que alcanza los 5.000 mAh de capacidad al igual que la gama Moto G Power actual. Este amperaje se traduce en una autonomía de un día completo con comodidad, utilizando de forma frecuente las redes sociales y plataformas de video como YouTube y Netflix.

Seguridad y biometría del Motorola One Fusion

En cuanto a biometría, el Motorola One Fusion cuenta con el sensor de huella digital que se ubica en la parte trasera del dispositivo y que funciona sin ningún problema. También se encuentra el reconocimiento facial, que te permite acceder a tu smartphone con tan solo mirarlo.

Biometría del Motorola One Fusion. Foto: captura LR.

App de cámara del Motorola One Fusión

En este apartado, se encuentra lo habitual que suele traer Motorola en su aplicación de cámara. Con el modo de fotos y de videos, como los principales. Luego se encuentran los modos Retrato, Recorte, Macro, Color directo, Night Vision, Cinematografía, Panorámica y Filtro interactivo. Mientras que en los modos de videos, están las opciones de Cámara lenta y Cámara rápida.

Cámara del Motorola One Fusión

En esta ocasión, Motorola decidió dotar a su One Fusion de cuatro sensores: uno principal de 48 megapíxeles con lente de apertura focal f/1.7, un ultra gran angular de 8 MP f/2.2 de 118 grados, un macro de 5 MP f/2.2 y uno más pequeño de profundidad de solo 2 MP y lente f/2.2. Mientras que la cámara frontal es de 8 MP.

Los resultados obtenidos evidencian que estamos frente a una buena configuración fotográfica capaz de tomar fotos decentes en prácticamente cualquier condición de luz. En esta ocasión, se ha probado los sensores principal y ultra angular en escenarios del Centro de Lima.

Cámara trasera del Motorola One Fusión. Foto: Edson Henriquez.

Lo que más destaca es el sensor macro, el cual es capaz de capturar momentos en miniatura y sacar el lado más artístico de los usuarios con los detalles. En este caso, con una lente de 5Mpx capaz de dar un buen detalle para fotografiar objetos de cerca.

Lente macro del Motorola One Fusion. Foto: Edson Henriquez.

También está la función Night Vision, el modo noche propietario de Motorola. Funciona bien, pero está lejos de lo que pueda ofrecer un flagship.

Night Vision del Motorola One Fusion. Foto: Edson Henriquez.

En cuanto a la cámara selfie, los resultados son de calidad aceptable durante el día, en la noche, las tomas son de menor calidad. Además, está el modo retrato, que también ofrece resultados aceptables.

Al momento de querer grabar, se podrá hacerlo en 4K y Full HD en formato estándar (1920 x 1080 px) o en formato 20:9 (1920 x 864 px) con 4K a 30FPS y Full HD hasta 60. Al igual que sucede al tomar fotos, los resultados de video son de buena calidad en condiciones de luz favorables, y cumplen su función en condiciones de poca luz, sin sobresalir.