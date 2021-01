Google Duo y Mensajes dejarán de funcionar en teléfonos no certificados

Google se pone serio con la certificación de los móviles. Tras informar que Google Mensajes dejará de funcionar en los teléfonos no certificados, el portal especializado 9to5Google señala que lo mismo sucederá con Duo.

Una cadena de texto dentro del APK de Google Duo lo indica claro: Google Duo no funcionará en móviles sin certificar (o, para ser exactos, los que “no son compatibles”), según 9to5Google.

Ya en 2018, Google bloqueo sus apps en algunos móviles sin certificado, pero no fue un bloqueo masivo. Ahora parece que la situación está cambiando. Y esta medida no solo se aplicará con Duo, sino que también se implementará con la app Mensajes, tal como mencionaron en Xda Developers.

Los fabricantes de móviles necesitan certificar sus terminales con Google para incluir sus servicios preinstalados. Durante estas certificaciones se comprueba que el dispositivo cumple con los requisitos de hardware y software de Google. Es posible comprobar el estado de tu móvil desde los ajustes de Google Play.

Los móviles que se lanzan sin los servicios de Google, como los últimos de Huawei, que instalen Google Play y el resto de aplicaciones de Google por métodos extraoficiales, aparecen como “sin certificar”. Lo mismo sucede al instalar una ROM en el móvil.

Google Mensajes y Duo dejarán de funcionar el 31 de marzo. Por el momento, la gigante tecnológica no se ha pronunciado al respecto, aunque la tendencia es clara: Google no quiere que uses sus apps en un móvil que no tenga los papeles en regla.