Whatsapp, Signal o Telegram: ¿cuál es mejor?

Los servicios de mensajería móvil han vuelto a ser motivo de discusión para millones de usuarios en todo el mundo. El cambio de las políticas de privacidad anunciado por WhatsApp ocasionó que ese mercado se haga más competitivo debido a que muchos buscan una alternativa con mayor seguridad. Signal y Telegram fueron dos de las apps más beneficiadas. ¿Qué diferencias existen entre todas y cuál es la mejor?

Si bien hay muchas similitudes entre una app u otra, lo que establece sus diferencias no es únicamente el enfoque en la privacidad. Otros factores como el número de usuarios, funciones tan básicas como los stickers o emojis y hasta la posibilidad de correr pequeños asistentes (conocidos como bots) hacen que la brecha sea más amplia; aun así, algunas de estas características inofensivas pueden también suponer un riesgo para nuestros datos personales.

Otra gran diferencia es el modelo de negocio con el que cuenta. Seguramente conoces que WhatsApp le pertenece a Facebook. En esto recae el más reciente problema para muchos usuarios, que no desean que la información personal alojada en los servidores de la app termine siendo compartida con la compañía de Mark Zuckerberg, tal como dijeron que harían en la próxima actualización de sus políticas.

Telegram, por otra parte, también cuenta con un modelo de negocio similar, con acuerdos de privacidad para el usuario; pero una de sus prioridades, según afirman, es brindar una plataforma más segura que permita tener más control sobre cómo se usa nuestra información. Pese a esto, el tan solo usar esta app no garantiza que estemos seguros, como lo demuestran reportes de algunas funciones.

¿Qué es Signal y cómo descargarlo?

La tercera aplicación, Signal, es completamente otra historia. La organización detrás de este aplicativo, Signal Foundation, no tiene ánimos de lucro (es una del tipo 501c3), por lo que se infiere que no buscan provecho con las descargas. Sin embargo, el mayor punto a favor con esta alternativa es que se trata de una app de código abierto (open source).

Esto último significa que cualquier usuario, sin importar de qué parte del mundo sea, puede acceder a revisar el código fuente del aplicativo, lo que supone una transparencia con la que no cuentan otras apps. Cualquier desarrollador o persona común puede revisar todo el source code de Signal, pues está disponible en GitHub (ambas versiones de Android e iOS), y comprobar que la misma no hace ninguna acción problemática.

Whatsapp, Signal o Telegram, ¿Cuál es mejor?

Signal es similar a otras aplicaciones de código abierto como Open Camera, y su ventaja principal es que siempre está bajo la mirada de la propia comunidad. WhatsApp y Telegram, por el contrario, no comparten su código públicamente porque supone un producto de su propiedad intelectual. Quizá por esto es que la app open source fue recomendada por el propio Elon Musk a inicios de enero.

Para descargar Signal, basta con buscar la aplicación en la tienda oficial de tu plataforma (Google Play para Android o App Store para iPhone). Existe también una versión para escritorios (con Windows) accesible desde su página oficial.

Otro método es descargarlo directamente desde GitHub (repositorio web de aplicaciones para desarrolladores), desde donde podrás hasta descargar un servidor para todas las versiones. Si eres desarrollador, posiblemente te interesará esta última opción.

Usa estos enlaces para descargar Signal en la plataforma de tu preferencia:

Ventajas y desventajas de Whatsapp, Signal y Telegram

Como ya te explicamos, hay una diferencia bastante clara entre Signal y las otras dos aplicaciones, pero más allá de los modelos de negocio y el código mismo, en el uso diario, las tres aplicaciones también ofrecen lo suyo. Aquí te contamos las principales ventajas y desventajas de cada una.

Signal: ventajas

Signal ofrece cifrado de extremo a extremo sin un servidor intermedio: los desarrolladores (Signal Foundation) no pueden leer ni acceder a las conversaciones.

Signal es de código abierto: cualquier persona puede revisar el source code completo de la app para ver qué es exactamente lo que hace.

Signal solo ‘guarda’ tres datos de ti: tu número de celular, la fecha de creación de tu cuenta y la última fecha de conexión.

Signal ofrece PIN cifrado: la app te pedirá crear un código al que solo tú puedes acceder, ya que, tal como los mensajes, está cifrado sin intervención externa.

Signal tiene mensajes temporales configurables: otras apps ofrecen la opción de destruir mensajes automáticamente, pero Signal brilla por el nivel de personalización que da para estas.

Signal te permite reaccionar a los mensajes: al mismo estilo de las reacciones de Facebook, puedes dar una reacción (corazón, pulgar arriba, pulgar abajo, risa, etc.) a cada mensaje enviado por ti o por otros.

Signal no te une a grupos automáticamente: a diferencia de WhatsApp, donde cualquiera puede agregarte a un grupo sin tu consentimiento, en Signal se te enviará siempre una invitación que puedes aceptar o ignorar.

Signal: desventajas

Las desventajas de Signal están más relacionadas con características superficiales. Incluso, muchas de las opciones que aquí verás listadas podrían agregarse en un futuro, pues el perfil de GitHub de la aplicación siempre recibe propuestas y muchas son agregadas por los desarrolladores. Aun así, esta app todavía se queda corta en personalización, especialmente ante Telegram:

Signal no tiene muchas funciones para stickers: las pegatinas existen en la app, pero todavía no permiten ser agregadas.

Signal no permite editar mensajes a ti mismo: algo útil por si usas tu conversación contigo mismo como un bloc de notas y cometes un error, aunque no es una función que no tenga alternativa (puedes eliminar mensajes).

Signal solo te deja cambiar el tamaño del texto: al contrario de Telegram, Signal no cuenta con muchas opciones para cambiar la apariencia de tus mensajes (solo tamaño).

Signal tiene un límite de cinco personas por videollamada: lo supera WhatsApp con hasta ocho personas.

Signal no te permite subir un video como imagen de perfil: solo puedes agregar una sola foto y no varias como en Telegram.

Signal no soporta los estados: la información de perfil solo admite nombres y apellido (este último es opcional).

Telegram: ventajas

Whatsapp, Signal o Telegram, ¿Cuál es mejor?

Telegram es citado muchas veces como la app de mensajería con más opciones convenientes. Las razones son muchas, pero aquí te listaremos las más importantes:

Telegram no te pide acceso completo al dispositivo: la app solo solicitará acceso a los contactos, número de teléfono, archivos y datos de identidad.

Telegram te permite compartir archivos de hasta 2 GB: el límite de archivo incluye los videos. También te permite enviar más fotos que WhatsApp.

Telegram tiene mucha personalización: puedes cambiar el color de las burbujas de chat, del texto, el tamaño de este para hacer que tus conversaciones luzcan diferente.

Telegram te permite acceder a canales de noticias: la app permite que los medios y organismos oficiales te envíen información personalmente.

Telegram tiene bots: algunos chats y grupos cuentan con bots (similar a los de Discord) que permiten interactuar con un fin establecido (como atención al cliente). Estos también se han popularizado en WhatsApp, pero en Telegram tienen un uso particular en grupos especializados.

Telegram te deja subir ‘historias’ como perfil: pese a que la app no tiene una función para subir estados, sí te permite subir varias fotos o videos a la vez para que los tengas a modo de historias.

Telegram: desventajas

Telegram tiene una opción insegura: Telegram se cataloga como una app con enfoque en privacidad, pero algunas de sus opciones, como la de ‘People Nearby’, no son recomendables para ese propósito.

Telegram no te deja hacer videollamadas grupales: solo puedes realizarlas con un solo contacto.

Telegram solo encripta los mensajes de chat secretos: tan solo descargar Telegram no te asegura que no haya un servidor de por medio. El portal oficial de la app asegura que: “Los mensajes de los chats secretos utilizan un cifrado cliente-cliente, mientras los chats en la nube utilizan un cifrado cliente-servidor/servidor-cliente, y son almacenados cifrados en la Nube de Telegram”.

WhatsApp: ventajas y desventajas

Si tomamos como base lo que ya hemos mencionado, podemos decir que las ventajas de WhatsApp se concentran principalmente en su alto número de usuarios y las características que han ido agregando con el tiempo: stickers, videollamadas en la versión web, modo oscuro, etc. Sin embargo, hay mucho más que analizar.

Quizá la mayor desventaja que WhatsApp tiene en estos momentos está relacionada con la privacidad. Sin embargo, este es un tema complejo de entender y requiere de un análisis un poco más específico.

La página oficial de WhatsApp señala que utilizan la encriptación “end to end”. En este enlace podemos encontrar el siguiente mensaje: “los mensajes encriptados de extremo a extremo se guardan en tu dispositivo y no en los servidores de WhatsApp”.

Whatsapp, Signal o Telegram, ¿Cuál es mejor?

En mayo de 2016, WhatsApp anunciaba que todas sus formas de comunicación utilizarían la encriptación de extremo a extremo del Signal Protocol para “toda forma de comunicación en la app”. Dicho protocolo es el mismo que utiliza Signal, pero no hay una manera sencilla de comprobar que se cumpla en otras apps.

Telegram, por otra parte, usa el protocolo de datos Mobile Transport Protocol, más conocido como MTProto. Este cuenta con un estándar abierto y fue desarrollado y financiado por los fundadores de la app.

Como puedes comprobar, las diferencias entre WhatsApp, Telegram y Signal son mucho más complejas y no es posible reducirlas a una sencilla pregunta de cuál es más segura. Por supuesto, nuestra recomendación siempre será mantener una actitud responsable con el uso de apps, tanto para descargarlas como para visitar páginas web.