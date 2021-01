YouTube: ¿cómo evitar que la app me recomiende videos que no me gustan?

Nada es más frustrante que abrir la página de inicio de YouTube y ver videos recomendados de artistas o contenido que no te agradan cuando en realidad quieres ver algo totalmente distinto a lo sugerido. No te preocupes, este es un problema más común de lo que crees y existen diversas formas de solucionarlo.

No obstante, también debes saber que, si permites que otras personas vean videos de YouTube desde tu móvil o computadora, todos los clips que se reproduzcan se asociarán a la actividad de tu cuenta. De tal forma que el algoritmo de YouTube tomará en cuenta todo eso para recomendarte contenido similar a lo que últimamente viste.

Tras conocer lo que ha sucedido en tu cuenta de YouTube, te explicamos los métodos que puedes aplicar para evitar que la plataforma de videos te recomiende contenido que no te interesa.

Borra la actividad que no es tuya

Si borras cierta actividad desde tu cuenta de YouTube, harás que la plataforma no tome en consideración los videos que tú no reprodujiste y que no te gustan. Haz lo siguiente:

Desde la aplicación de YouTube, pulsa el logo de tu cuenta ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Presiona en Configuración y luego en Historial y privacidad.

Accede en Administrar la actividad. La opción se abrirá en el navegador web.

Pulsa en Siguiente hasta que llegues al listado de tu actividad en YouTube.

Ahí tendrás todos los videos que has visto en YouTube ordenados por fecha y podrás borrar los que tú no vistes, pulsando en los tres puntos verticales que aparecen al lado de los clips y luego presionando en Borrar.

Borra la actividad de YouTube que no es tuya. Foto: captura LR.

Específica los videos que no te interesan

Cuando te aparece un clip de YouTube que no te agrada, tienes que hacer lo siguiente:

En la aplicación de YouTube, pulsa los tres puntos verticales que aparecen al lado del contenido que no te gusta.

Presiona en la opción No me interesa.

Para asegurarte de que a YouTube le quede claro que no te gusta, toca en Dinos el motivo.

Ahora podrás elegir entre No me gusta el video o No me interesa este canal. Es tu elección.